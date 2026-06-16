Juicio por Loan Peña: piden la detención del psicólogo forense tras ausentarse a la audiencia

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzó este martes en la provincia de Corrientes con una primera audiencia marcada por una decisión de fuerte impacto procesal: la declaración de rebeldía y la orden de detención contra el psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo, quien no se presentó al inicio del debate oral pese a haber sido notificado previamente.

El proceso judicial se desarrolla en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y busca determinar responsabilidades en torno a la desaparición del niño de cinco años, ocurrida hace dos años. La causa se presenta como uno de los expedientes judiciales más relevantes de los últimos tiempos y reúne a un importante número de acusados, testigos y representantes legales.

La magnitud del caso quedó reflejada en las cifras que rodean al debate. El juicio comenzó con 17 acusados, cerca de 200 testigos convocados y la participación de 30 abogados defensores, en un escenario de estrictas medidas de seguridad y con fuertes restricciones para la cobertura pública de las audiencias.

Un juicio de gran dimensión judicial

La apertura del debate oral marcó el inicio de una etapa clave para intentar esclarecer las responsabilidades vinculadas a la desaparición de Loan Danilo Peña.

Las audiencias se realizan ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y forman parte de un proceso que reúne dos expedientes dentro de una misma causa. El desarrollo del juicio presenta características particulares debido a la complejidad del caso y al número de personas involucradas.

La cantidad de participantes obligó a establecer una logística especial para garantizar el desarrollo de las audiencias y la seguridad de todas las personas involucradas.

El debate se realiza en instalaciones de Gendarmería

Una de las particularidades del juicio es que no se desarrolla en el edificio judicial habitual. Por razones organizativas y de seguridad, las audiencias tienen lugar en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Además, se dispuso un operativo especial que incluye restricciones para el ingreso al lugar y limitaciones para la difusión de las audiencias. Según se informó, las sesiones no podrán ser filmadas ni transmitidas.

Esta decisión forma parte del esquema de seguridad diseñado para el desarrollo del proceso.

Paralelamente, casi todos los imputados fueron trasladados a la capital correntina durante los días previos al inicio del debate y quedaron alojados en distintas dependencias cuyos lugares se mantienen en reserva. La ubicación de esos sitios no fue difundida precisamente por razones vinculadas a la seguridad de los involucrados.

Laudelina Peña

La ausencia de Rossi Colombo y la orden de detención

La situación más relevante de la primera jornada estuvo vinculada con Esteban Rossi Colombo. El psicólogo forense tucumano, imputado dentro de la causa, no asistió a la audiencia de apertura pese a encontrarse debidamente notificado.

Ante esta situación, el tribunal resolvió declararlo en rebeldía y ordenar su inmediata detención.

La medida fue adoptada luego de constatar su ausencia en el inicio del juicio. Según se informó, tanto Rossi Colombo como su abogado habían sido notificados de las audiencias a mediados de abril.

Posteriormente, el letrado dejó de intervenir en la defensa del acusado. La ausencia del imputado generó una de las primeras decisiones trascendentes del proceso y modificó el desarrollo previsto para la jornada inicial.

Los delitos que se le atribuyen

Rossi Colombo enfrenta múltiples acusaciones dentro del expediente. De acuerdo con la imputación, está acusado de:

• Coautor de privación ilegítima de la libertad.

• Estafa calificada.

• Encubrimiento.

• Falso testimonio en audiencia.

• Usurpación de títulos por ejercer la psicología sin matrícula en Corrientes.

• Violación de secretos.

Estas imputaciones forman parte del conjunto de hechos que serán analizados durante el debate oral.

La declaración de rebeldía implica un nuevo capítulo dentro de su situación procesal y motivó la intervención inmediata del tribunal para procurar su localización y detención.

El rechazo al pedido de la Fiscalía

Durante la audiencia también se produjo otro planteo relevante. La Fiscalía solicitó que fueran detenidos los demás imputados que actualmente permanecen en libertad.

Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. De esta manera, la única medida de detención ordenada durante la jornada fue la que alcanzó a Rossi Colombo tras su ausencia en la audiencia de apertura.

La decisión judicial marcó una diferencia entre la situación del psicólogo forense y la del resto de los acusados que continúan sometidos al proceso en las condiciones previamente establecidas.