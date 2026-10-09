Juraron Ana María Busleiman y María Virginia Miguel Carmona en el Tribunal Oral Federal

En la mañana de este viernes se realizó el acto de asunción de Ana María Busleiman y María Virginia Miguel Carmona como nuevas juezas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Catamarca, una ceremonia que marcó la finalización del proceso de integración del organismo judicial luego de las vacantes generadas por las salidas de Adolfo Guzmán y Juan Carlos Reynaga, fallecido en 2023.

La ceremonia oficial tuvo lugar en el Urbano Girardi y contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, representantes institucionales y funcionarios de distintos niveles del Estado. Entre los asistentes estuvieron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el vicegobernador, Rubén Dusso; el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; los senadores nacionales Lucía Corpacci y Guillermo Andrada, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

La participación de las autoridades dio marco institucional a una jornada relevante para la estructura judicial federal en la provincia, que recupera así la totalidad de sus integrantes con la incorporación de las dos magistradas.

La asunción de Busleiman y Miguel Carmona representa un paso significativo para el funcionamiento del Tribunal Oral Federal, cuya presidencia está a cargo del juez Enrique Lilljedahl. Con las nuevas designaciones, el organismo deja atrás el período en el que permaneció con vacantes y vuelve a contar con su composición plena.

El Senado había aprobado los pliegos en agosto

Las designaciones de las nuevas magistradas se concretaron luego de que sus respectivos pliegos fueran aprobados por el Senado de la Nación en agosto, instancia que antecedió a la ceremonia de juramento realizada este viernes. La incorporación de ambas juezas permite cubrir los lugares que habían quedado vacantes tras las salidas de Adolfo Guzmán y Juan Carlos Reynaga. En este último caso, la vacante se produjo a raíz de su fallecimiento en 2023, situación que dejó pendiente la conformación completa del tribunal.

Con la asunción de las nuevas integrantes, el TOF de Catamarca recupera su estructura plena bajo la presidencia de Enrique Lilljedahl. La ceremonia formalizó, de esta manera, la llegada de las magistradas al cuerpo encargado de desarrollar las funciones propias de la Justicia Oral Federal en la provincia.

Ana María Busleiman

El acto de juramento estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, el juez Diego Barroetaveña, quien tomó la jura a las flamantes integrantes del tribunal.

María Virginia Miguel Carmona

Un tribunal con mayoría femenina

Uno de los aspectos más destacados de las nuevas designaciones es el cambio que se produce en la composición del organismo: el Tribunal Oral Federal de Catamarca pasará a tener mayoría femenina. Esta característica constituye un hito para la institución y una particularidad poco frecuente dentro de los altos cargos de la Justicia Federal argentina. La incorporación de Busleiman y Miguel Carmona no solo completa las vacantes existentes, sino que también modifica la composición del tribunal en términos de representación de género.

La relevancia de este cambio fue señalada durante la ceremonia por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, quien, antes de la toma de juramento, dedicó unas palabras de bienvenida a las nuevas magistradas y destacó el significado institucional de su llegada.

En su intervención, el magistrado expresó su alegría por recibirlas y remarcó que su incorporación era esperada por quienes trabajan en el organismo. También vinculó las designaciones con el reconocimiento a las trayectorias profesionales de ambas juezas y al esfuerzo realizado para alcanzar esta instancia.

El presidente del tribunal puso especial énfasis en las dificultades que todavía existen para que las mujeres accedan en condiciones de igualdad a los cargos de mayor responsabilidad dentro de la administración pública y la Justicia. En ese contexto, manifestó su deseo de que el recorrido profesional de las nuevas integrantes sirva de estímulo para otras mujeres y contribuya a generar más oportunidades.

El mensaje de Lilljedahl

Durante su discurso, el titular del TOF expresó: "Quiero que sepan que son esperadas por todos los que trabajamos en el tribunal. Su incorporación es motivo de reconocimiento a sus trayectorias y al esfuerzo que la trae hasta este momento".

A continuación, destacó el significado que tendrá la nueva conformación del organismo: "Tiene, además, un significado especial. Tendríamos un tribunal integrado mayoritariamente por mujeres". El magistrado también se refirió a los obstáculos que aún dificultan el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad y planteó la importancia de que las nuevas designaciones puedan contribuir a ampliar las posibilidades de participación en esos espacios.

"Frente a los obstáculos que todavía dificultan el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones a los cargos de mayor responsabilidad en la administración y en la justicia, deseo que el camino que recorrieron anime a muchas otras a seguir sus pasos y contribuya a abrir mayores y mejores oportunidades", sostuvo.

En otro tramo de su intervención, el presidente del tribunal destacó el compromiso del equipo de trabajo y la responsabilidad de brindar respuestas a la comunidad. "Van a encontrar un equipo comprometido con su trabajo y con nuestra comunidad", afirmó.

Asimismo, hizo referencia a la dimensión del personal que integra el organismo y al esfuerzo cotidiano de sus trabajadores para cumplir con sus funciones. "Somos pocos, aunque no me gusta decir cuántos, pero siempre digo que parecemos muchos más. Cada uno multiplica sus esfuerzos para brindar las mejores respuestas posibles a nuestra comunidad", señaló.

Sus palabras estuvieron centradas en la bienvenida a las nuevas juezas, el reconocimiento de sus trayectorias y la importancia de sostener un trabajo judicial comprometido con las necesidades de la sociedad.

Firma de un convenio y recorrido por el edificio judicial

Una vez finalizada la ceremonia de juramento, se anunció que las autoridades provinciales y el ministro de Justicia de la Nación se trasladarían a CATA, donde procederían a la firma de un convenio.

Posteriormente, el gobernador Raúl Jalil y otros funcionarios provinciales, junto con las flamantes magistradas, realizarían un recorrido por el edificio del Tribunal Oral Federal de Catamarca. De este modo, la agenda institucional prevista para la jornada contempló tanto la formalización de las nuevas designaciones como las actividades posteriores vinculadas con la firma del acuerdo y la visita a la sede judicial.