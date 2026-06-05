La autopsia confirmó que el Indio Solari murió por un ACV hemorrágico

Pasadas las 8 de la mañana de este viernes, el Indio Solari fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, en la zona de la pileta interior climatizada de la propiedad. La cuidadora del músico, al llegar para iniciar su jornada laboral, descubrió el cuerpo y alertó de inmediato al equipo privado de emergencias médicas que asiste al cantante. A pesar de los intentos de reanimación, a las 8:30 se confirmó el fallecimiento.

El hallazgo llevó a la UFI N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, a iniciar una causa por averiguación de causales de muerte, conforme establece el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que obliga a la realización de una autopsia en casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.

Las circunstancias de la muerte

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho:

El cantante habría cenado con su familia la noche del jueves.

Posteriormente, ingresó a la pileta interior climatizada de su domicilio.

de su domicilio. Fue en ese momento cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico , que provocó su fallecimiento inmediato .

, que provocó su . No hubo ahogamiento, tal como confirmaron fuentes de la UFI N°2 de Ituzaingó.

El cuerpo fue encontrado por la cuidadora, quien junto a la esposa del músico, intentaron retirarlo del agua y llamar a los servicios de emergencia. Durante este proceso, se produjo un golpe en la cabeza, que fue detectado en el examen preliminar, pero que no habría tenido relación con la causa de muerte.

Resultados preliminares de la autopsia

La autopsia, realizada en la morgue de Ituzaingó y finalizada pasadas las 18, confirmó que la causa de muerte fue un ACV hemorrágico. Los peritos destacaron que:

La muerte ocurrió en la madrugada de este viernes .

. Se trata de un evento no traumático , según las muestras extraídas, aunque estas serán sometidas a análisis complementarios para confirmar los resultados definitivos.

, según las muestras extraídas, aunque estas serán sometidas a análisis complementarios para confirmar los resultados definitivos. No hubo signos de ahogamiento; el golpe en la cabeza se produjo accidentalmente al intentar retirar al cantante de la pileta.

El procedimiento se enmarca en la necesidad de esclarecer cómo y en qué circunstancias falleció el cantante, conforme al procedimiento legal vigente.

Intervención judicial y marco legal

El fiscal Lucio Rivero supervisó de cerca la escena, llegando al domicilio de Calixto Oyuela al 4000 para coordinar las primeras medidas. La causa se desarrolla bajo los parámetros del Código Procesal Penal bonaerense, artículo 251, que establece la obligatoriedad de autopsia ante:

Muerte violenta.

Muerte sospechosa de criminalidad.

Estas medidas garantizan que, pese a tratarse de un evento natural, se cumpla con la integridad de la investigación forense y se descarten todas las hipótesis externas que pudieran vincularse al fallecimiento del artista.

Reconstrucción de los últimos momentos

Según las fuentes judiciales y de la investigación: