La autopsia confirmó que la madre y su hijo murieron por inhalación de gases tóxicos

La investigación que busca esclarecer las circunstancias del incendio fatal ocurrido durante la madrugada en Valle Viejo registró un avance significativo tras conocerse los resultados de las autopsias practicadas a las dos víctimas del siniestro. Las actuaciones son encabezadas por el fiscal Laureano Palacio, quien se encuentra de turno en el Distrito Este y tiene jurisdicción sobre la zona de El Bañado, donde ocurrió la tragedia que conmocionó a la comunidad.

Desde las primeras horas posteriores al incendio, la Justicia dispuso una serie de medidas destinadas a reconstruir la secuencia de los hechos y establecer con precisión tanto las causas de las muertes como el origen del fuego.

En ese contexto, los cuerpos de Cristina Isabel Amorecid, de 47 años, y de su hijo Max Androlin Ledesma, de 14 años, fueron trasladados por personal de Bomberos a la Morgue Judicial para la realización de las correspondientes autopsias. Los estudios forenses eran considerados una pieza fundamental dentro de la investigación, ya que permitirían determinar si las víctimas habían fallecido a causa de las llamas o por otros factores vinculados al incendio.

La causa de muerte confirmada por la autopsia

Tras la finalización de los exámenes forenses, se conoció el resultado que ahora forma parte central del expediente judicial. Según determinaron los especialistas, tanto Cristina Isabel Amorecid como Max Androlin Ledesma fallecieron por asfixia por inhalación de gases tóxicos.

Además, el informe indicó que no se detectaron otras lesiones ni signos sospechosos de criminalidad. Otro dato relevante surgido de las pericias médicas señala que los cuerpos se encontraban completamente calcinados, pero post mortem, es decir, el proceso de carbonización se produjo después de los fallecimientos.

Este resultado aporta un elemento fundamental para la reconstrucción de los hechos, ya que confirma que las víctimas perdieron la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos generados durante el siniestro.

Continúan las pericias para determinar cómo comenzó el fuego

Mientras los resultados de las autopsias aportan claridad respecto de las causas de los fallecimientos, la investigación sigue enfocada en otro aspecto central: determinar el origen exacto del incendio. Los especialistas continúan trabajando en la vivienda donde ocurrió el siniestro con el objetivo de establecer qué elemento desencadenó el fuego y cuál fue la secuencia de acontecimientos que derivó en la tragedia.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y aguardan los informes técnicos definitivos antes de arribar a conclusiones. No obstante, una de las hipótesis que permanece bajo análisis apunta a una estufa que se encontraba en la habitación donde descansaban las víctimas.

Según trascendió, los investigadores analizan la posibilidad de que la vela de una estufa haya generado un cortocircuito que posteriormente desencadenó el incendio.

El aporte de las declaraciones familiares

La hipótesis relacionada con la estufa surgió a partir de las declaraciones brindadas por las otras dos hijas de Cristina Isabel Amorecid. De acuerdo con sus testimonios, durante la noche previa al hecho la mujer había dejado encendida una estufa que presentaba aparentes inconvenientes eléctricos.

Las jóvenes señalaron que el artefacto estaba ubicado en la habitación que Cristina compartía con su hijo Max. A partir de esa información, los investigadores incorporaron esa posibilidad a las distintas líneas de análisis desarrolladas por los peritos.

Sin embargo, la Justicia aclaró que esta hipótesis continúa siendo objeto de estudio y que todavía no existen conclusiones definitivas sobre el origen del incendio.

Los primeros momentos de la emergencia

La investigación también permitió reconstruir parte de la respuesta desplegada durante los primeros minutos del siniestro. Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron una importante presencia de humo y llamas en la vivienda.

Ante la gravedad de la situación, solicitaron la colaboración de vecinos de la zona para intentar contener el avance del fuego hasta la llegada de los equipos especializados.

Posteriormente intervinieron:

• Bomberos Voluntarios de Valle Viejo.

• División Bomberos de la Policía de la Capital.

No obstante, debido a la distancia y al estado avanzado que ya presentaba el incendio cuando arribaron las dotaciones, las posibilidades de intervención eran reducidas.

Una causa que sigue abierta

A pesar del importante avance que representan los resultados de las autopsias, la causa judicial continúa abierta. La confirmación de que Cristina Isabel Amorecid y Max Androlin Ledesma murieron por asfixia por inhalación de gases tóxicos constituye una pieza central para la reconstrucción de los hechos, pero todavía resta determinar qué provocó el incendio.

Por ese motivo, el fiscal Laureano Palacio aguarda ahora las conclusiones de las pericias realizadas en la vivienda para establecer con precisión el origen del fuego y reconstruir la secuencia completa de una tragedia que impactó profundamente en Valle Viejo.

Hasta que esos informes estén concluidos, la Justicia mantiene todas las hipótesis bajo análisis y continúa trabajando para esclarecer cada una de las circunstancias que rodearon el fatal siniestro ocurrido en El Bañado.