La Cámara de Apelaciones definió que irán a juicio Casas Doering y el ex titular de Defensa Civil

Finalmente se conoció la resolución del Tribunal de Apelaciones en torno a la polémica causa que investiga la tragedia de El Rodeo. Luego del sobreseimiento que en diciembre pasado había dictado sobre los trece imputados el juez Porfirio Acuña, en la jornada de hoy se definió que sólo dos de los acusados irán a juicio.

La medida fue dispuesta por los integrantes del Tribunal, Dra. Patricia Olmi, Dr. Marcelo Soria y Dr. Jorge Palacios. Recordemos que previamente el 8 de julio próximo pasado, se había llevado a cabo la audiencia de apelación, donde se habían expuestos los fundamentos tanto en contra como a favor, de lo que había dispuesto en diciembre por Acuña.

Ahora y tras el fallo sólo el ex intendente de El Rodeo, Felix Casas Doering y el ex titular de Defensa Civil, Alfredo Saavedra irán a juicio por la tragedia de 2014. El resto de los imputados fueron sobreseídos, entre ellos el exgobernador y actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral.

El hecho por el que se los juzgará ocurrió el 23 de enero de 2014 y allí perdieron la vida 12 personas.

Jornada de justicia

Conocida la novedad, el representante de una de las querellas, Dr. Gerardo Romero, quien representa a las familias Diaz y Ahumada sostuvo que la de "hoy es una jornada de justicia". En diálogo con Diario La Unión el abogado marcó que sus defendidos siempre refirieron como responsables a "los ciudadanos Alfredo Saavedra y Felix Casas Doering. La Cámara ha fallado y a nosotros nos da la satisfacción al menos que de que esta causa se va a ventilar en juicio oral y público".

Seguidamente Romero añadió "nosotros pretendemos, no sólo pretendemos la imputación del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión de las acciones que debieron realizar y que hubieran evitado la víctimas fatales sino que y fundamentalmente, la comunidad entienda y comprenda cual es la responsabilidad que han tenido estos funcionarios sobre la lamentable pérdida de las vidas humanas. El hecho de la naturaleza no lo podemos cambiar pero sí no hubiésemos tenido que lamentar la muerte de personas inocentes".

En cuanto a los plazos para la concreción del debate, el abogado estimó que el mismo podría darse antes de fin de año o directamente durante el 2022, que "es cuando vamos a estar cursando el octavo año de la Tragedia".