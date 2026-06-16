La Cámara Penal Juvenil sesionó en Belén para un juicio oral por delitos contra la propiedad

La Cámara en lo Penal Juvenil de Primera Nominación llevó adelante este martes una jornada de significativa relevancia institucional al trasladarse a la ciudad de Belén para la realización de un juicio oral y público relacionado con una causa que investiga diversos delitos contra la propiedad, algunos de ellos agravados. El proceso involucra a dos personas imputadas, una mayor de edad y otra menor, y representa una nueva aplicación de una modalidad que busca acercar el servicio de justicia a las comunidades del interior provincial.

La presencia del tribunal en territorio constituye una herramienta prevista por la normativa vigente y responde a una política judicial que procura facilitar el acceso a la justicia, promover la participación de las partes involucradas y fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

El debate se desarrolla en torno a hechos investigados que ocurrieron en distintos momentos y bajo diversas modalidades, circunstancias que determinaron la necesidad de una instancia oral amplia para analizar las pruebas incorporadas a la causa y escuchar los testimonios convocados para contribuir al esclarecimiento de los sucesos.

Un juicio de relevancia institucional

La realización de este juicio oral y público fue destacada por su importancia institucional, no solo por las características del proceso sino también por el lugar elegido para su desarrollo.

La causa está vinculada a delitos contra la propiedad, algunos de ellos agravados, y tiene como imputadas a dos personas cuyas situaciones serán analizadas durante el debate judicial. Según se informó, los hechos investigados ocurrieron en diferentes momentos y presentaron diversas modalidades de ejecución, lo que motivó la organización de un juicio amplio y con una importante actividad probatoria.

La comparecencia de los testigos constituye uno de los elementos más relevantes de esta etapa procesal, ya que sus testimonios formarán parte del conjunto de pruebas que serán valoradas por el tribunal al momento de resolver la causa.

La integración del tribunal

El juicio se desarrolla bajo la conducción de la Cámara en lo Penal Juvenil de Primera Nominación y cuenta con la intervención de los principales actores judiciales vinculados al proceso. El tribunal es presidido por el juez de Cámara en lo Penal Juvenil, doctor Rodrigo Morabito.

También participan:

• El fiscal de Cámara en lo Penal Juvenil, doctor Guillermo Narváez.

• El defensor en lo Penal Juvenil, doctor Daniel Veliz.

• El defensor oficial en lo Penal, doctor Mariano Guillamondegui.

La presencia de estos funcionarios garantiza el desarrollo del juicio dentro de las etapas y procedimientos previstos por la legislación vigente.

Una política orientada al acceso a la justicia

La decisión de realizar el debate en la ciudad de Belén no responde únicamente a cuestiones organizativas. Según se informó, la medida se encuentra vinculada a una política judicial orientada a garantizar un mayor acceso a la justicia, especialmente para las comunidades del interior provincial.

Este criterio encuentra respaldo en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 5.544. En particular, el artículo 11 inciso d) de dicha norma prevé expresamente la posibilidad de que el juicio se realice en la jurisdicción donde ocurrió el hecho ilícito cuando los imputados pertenecen al interior de la provincia.

La aplicación de este mecanismo permite que los procesos judiciales se desarrollen más cerca de las comunidades involucradas, facilitando la participación de todas las partes y reduciendo las dificultades derivadas de los traslados hacia la Capital provincial.

La participación de testigos y la comunidad

Uno de los principales beneficios señalados respecto de esta modalidad está relacionado con la posibilidad de facilitar la comparecencia de los testigos convocados.

En esta causa fueron citadas once personas para prestar declaración durante el juicio. La realización del debate en Belén permite que los testimonios puedan incorporarse dentro de un contexto geográfico más cercano a los hechos investigados y a quienes deben participar en el proceso.

Además, esta modalidad favorece una mayor cercanía entre la ciudadanía y el funcionamiento de la Justicia.

Al tratarse de un juicio oral y público, los integrantes de la comunidad tienen la posibilidad de observar directamente el desarrollo de las audiencias y conocer de manera concreta cómo funciona el sistema judicial.