La defensa de la abogada detenida en Brasil admite que habrá pena

La abogada santiagueña Agostina Páez continúa retenida en Brasil bajo prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, acusada de injuria racial. La fiscalía local ha solicitado una pena de 15 años de cumplimiento efectivo, basándose en lo que considera un concurso material de tres delitos cometidos contra tres empleados de un bar.

En declaraciones realizadas a Guadalupe Vázquez en "Guada Recargada" por Radio Rivadavia, la abogada defensora Carla Junqueira precisó que, aunque su defendida deberá cumplir algún tipo de pena, la intención es que esta sea transitada en Argentina, bajo modalidades que eviten la prisión efectiva tradicional.

Análisis de la acusación

La fiscalía sostiene que existen suficientes elementos de prueba para acreditar discriminación hacia tres empleados, entre ellos:

Declaraciones de las víctimas involucradas en el incidente.

Declaratoria del gerente del bar como testigo clave.

Videos tomados dentro del establecimiento, que según la parte acusatoria, corroboran las declaraciones.

Según Junqueira, esta interpretación es cuestionable, ya que "no hay pruebas en el expediente que confirmen que hubo tres delitos distintos, ni tres víctimas en momentos diferentes". La defensora agregó que la suma de las penas máximas de cada delito, tal como propone la fiscalía, resulta difícil de alcanzar, argumentando que 15 años de prisión serían excesivos bajo el análisis de la defensa.

Evaluación de las pruebas audiovisuales

Respecto a los videos captados por las cámaras del bar, Junqueira explicó que:

Las imágenes muestran a las tres jóvenes discutiendo sobre la cuenta; no se escucha audio, y el salón estaba vacío de otros clientes.

La única conclusión visible es un entredicho, sin evidencia clara de insultos u otros delitos desde el interior del bar.

"Se ve que ellas podrían haberse sentido amenazadas, porque eran muchos funcionarios del bar, la mayoría hombres, y ellas tres chicas, jóvenes", afirmó la abogada.

El análisis de la defensa sugiere que los videos son inconclusos y no permiten establecer la existencia de tres delitos distintos, lo que contradice la visión de la fiscalía sobre el concurso material.

Comportamiento de Agostina y la reacción inmediata

El conflicto se originó cuando Agostina estaba alterada, nerviosa, brava y asustada, y tras salir del establecimiento, los funcionarios del bar no la dejaron volver al auto de unos amigos porque no habían pagado la cuenta.

En ese contexto, la abogada señaló:

"Se enojó, y cuando el de seguridad iba a cruzar la calle, le hizo esos gestos obscenos. Ella reaccionó con, lo que llamamos de retorsión inmediata".

Este tipo de reacción constituye un delito en Brasil, cuya pena mínima es de dos años.

Junqueira anticipó que se buscará al juez formas alternativas de cumplimiento de la pena, evitando el encarcelamiento tradicional, explorando opciones de monitoreo y actividades desde Argentina.

Posibles medidas y cumplimiento de la pena

Sobre las alternativas judiciales, la defensora afirmó que:

No existen medidas cautelares adicionales necesarias mientras se gestiona el cumplimiento de la pena.

Las Supremas Cortes ya determinaron que en casos de racismo no es posible aplicar probation ni tareas comunitarias.

Por lo tanto, aunque Agostina deberá cumplir al menos dos años de pena, existen garantías de que esto puede realizarse desde Argentina.

Junqueira concluyó que, en caso de cumplir la pena desde Argentina, la joven podría involucrarse en campañas de concientización y otras actividades, evitando el cumplimiento tradicional que pide la fiscalía.