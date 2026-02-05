Marcha en Fiscalía General para reclamar justicia por Claudia Leguizamón

Familiares, amigos y colegas de la docente Claudia Leguizamón realizan este jueves una marcha frente a la Fiscalía General para reclamar justicia, al cumplirse un año y cinco meses de su fallecimiento. La convocatoria se desarrolla bajo la consigna "No estamos todas, nos falta Claudia".

La manifestación tiene como objetivo visibilizar la falta de avances en la causa judicial, que investiga presuntos hechos de violencia de género denunciados contra Luis Lobos, expareja de la docente. Hasta el momento, el expediente no registra personas detenidas ni imputadas, lo que genera un profundo malestar entre los allegados a la víctima.

Durante la protesta, los manifestantes exigieron respuestas concretas por parte del Ministerio Público. "Exigimos respuestas por parte de la Fiscalía. Tienen las pericias", expresaron. Además, una de las acompañantes aseguró que el reclamo central es la detención de Lobos por el delito de instigación al suicidio.

En el acto también participan activamente los hijos de Claudia, quienes reiteraron el pedido de celeridad en la investigación. La causa se encuentra actualmente a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino.

El caso continúa generando conmoción en la comunidad catamarqueña, donde familiares y organizaciones reclaman que la investigación avance y se garantice justicia.