Intentó robar en un super de Catamarca y fue capturado tras una persecución

Anoche, a las 20:45, una alerta emitida por el SAE-911 activó un operativo policial que movilizó a efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP), quienes trabajaron de manera conjunta con personal de la División Canes para responder a un presunto hecho delictivo registrado en un comercio de la ciudad.

El procedimiento comenzó cuando las patrullas se dirigieron hasta un supermercado ubicado en la Peatonal Rivadavia al 900, lugar donde los uniformados mantuvieron un diálogo con el encargado del establecimiento, un hombre de 36 años. Según el relato brindado por el responsable del comercio, un sujeto habría intentado cometer un ilícito dentro del local y, posteriormente, se dio a la fuga antes de que pudiera ser retenido.

La información aportada por el encargado fue clave para el desarrollo de las tareas posteriores, ya que permitió a los efectivos policiales obtener datos que orientaron la búsqueda del presunto involucrado.

Ampliación del recorrido preventivo y búsqueda del sospechoso

Tras recibir la descripción y los datos suministrados en el lugar, los efectivos del Comando de Operaciones Preventivas y de la División Canes dispusieron una ampliación del recorrido preventivo con el objetivo de localizar al hombre señalado como presunto autor del hecho.

La intervención se desarrolló de manera inmediata, extendiendo el patrullaje por distintos sectores de la zona en función de la información obtenida durante las primeras actuaciones. Esta estrategia permitió que, en pocos minutos, los uniformados detectaran a una persona cuyas características coincidían con las aportadas por el encargado del supermercado.

El despliegue culminó en la intersección de las calles Mota Botello y Mate de Luna, donde el personal policial concretó la aprehensión de un hombre de apellido Contreras, de 42 años, quien sería el supuesto autor del hecho investigado.

El procedimiento continuó con las actuaciones judiciales correspondientes

Una vez concretada la aprehensión, el procedimiento avanzó conforme a las actuaciones previstas para este tipo de intervenciones.

El encargado del supermercado fue invitado a realizar la denuncia en el Precinto Judicial N° 1, instancia necesaria para formalizar el hecho denunciado y permitir el avance de la investigación judicial.

Por su parte, el hombre de apellido Contreras (42) fue alojado en la Seccional Primera, dependencia policial que corresponde por jurisdicción, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo encargado de determinar los pasos procesales que seguirán en el marco de la causa.