La Justicia investiga por abuso sexual al intendente Guaraz y detuvo a un joven por una violación múltiple en Andalgalá

Dos graves hechos de abuso sexual en contra de jóvenes mujeres se conocieron en las últimas horas y habrían ocurrido en los departamentos Santa Rosa y Andalgalá. Por el momento, un joven de 28 años está detenido y sería hoy indagado por la fiscal, Marta Nieva. En el caso denunciado en la Capital, que señala al intendente Elpidio Guaraz como supuesto autor del delito de abuso sexual, el fiscal abrió la investigación correspondiente, pero hasta el momento, no habría imputado al edil.

En relación a esta denuncia, la que pone como acusado a Guaraz, intendente de Bañado de Ovanta, LA UNIÓN pudo saber que el día miércoles, una joven se presentó en la fiscalía de calle Junin al 600 y denunció al intendente.

Como se trata de un delito de instancia privada, los voceros judiciales consultados no brindaron detalles en cuanto al relato de la supuesta víctima, señalando solamente que, tras recepcionársele la denuncia, la misma fue puesta en conocimiento del fiscal subrogante, Dr. Jonathan Felzstina, quien impartió las directivas a seguir.

Asimismo, se supo que, por el momento, el intendente no será imputado, aun cuando la investigación continuará avanzando.

En la denuncia, trascendió, la joven le habría solicitado al representante del ministerio público fiscal que le fijara medidas restrictivas de acercamiento para con ella y su familia al intendente denunciado, pero las mismas no se habrían efectivizado.

Hace pocos días atrás, el juez de Control de Garantías N° 3, Porfirio Acuña, emitió un fallo en el que resolvía que “los fiscales no están facultados en estos casos para imponer restricciones (...), debe hacerlo el juez con competencia en violencia familiar”.



En Andalgalá

En cuanto al hecho denunciado en Andalgalá, se supo que el sujeto de 28 años, oriundo de un paraje del interior del departamento, sería hoy indagado por la fiscal Marta Nieva. La imputación que pesa en su contra es la de abuso sexual con acceso carnal por vía anal en calidad de coautor.

De acuerdo a la información a la que se pudo acceder, el día miércoles, una joven andalgalense denunció haber sido víctima de una violación, de la que habrían participado más de dos personas.

Del hecho no trascendieron mayores detalles, pero tras practicársele el protocolo de abuso sexual y confirmarse la existencia de la violación, la fiscal ordenó la inmediata detención de uno de los sospechosos.

Medida judicial que se materializó cerca de las 21.00 del mismo día, por efectivos de la Comisaría de Aconquija, quienes interceptaron al sujeto en la vía pública.

Alojado en la comisaría, se informó del procedimiento a la fiscalía, quien dispuso su traslado a la Perla del Oeste, previo al cumplimiento del protocolo y todas las medidas de bioseguridad.