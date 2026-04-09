La Justicia investiga un devastador video del nene que murió en Comodoro Rivadavia

La muerte de Ángel, el nene de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, sigue sumando elementos que profundizan la conmoción social y el reclamo de justicia. En las últimas horas, la viralización de un video previo a su entrega a la madre se convirtió en una pieza central para comprender el contexto que rodeó la tragedia.

En la grabación se observa al niño en un estado de profunda angustia, llorando de manera desconsolada y manifestando un rechazo absoluto a abandonar la casa de su padre. La escena muestra al pequeño aferrado con fuerza a su papá, mientras repite una súplica que hoy adquiere un peso devastador: "No me quiero ir, me quiero quedar acá".

Ante la desesperación de su hijo, el padre intenta contenerlo con abrazos y besos, buscando calmar una crisis emocional que quedó registrada de manera explícita en las imágenes. Ese material audiovisual, que ya forma parte del reclamo impulsado por la familia paterna, es considerado un registro clave para entender las señales de alerta previas al desenlace fatal.

[POLICIALES] En Comodoro Rivadavia, Ángel tenía 4 años y la Justicia obligó que sea revinculado con Lorena Andrade, su madre biológica; pero el domingo, el nene murió por "golpes" e investigan a la mujer por "maltratos": así reaccionaba cuando tenía que ir a la casa de su mamá. https://t.co/DhV9O0POUA pic.twitter.com/RsjxGhfofQ — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 9, 2026

La investigación judicial y las sospechas de maltrato

La Justicia de Chubut investiga ahora si la muerte del menor fue consecuencia de una situación de maltrato prolongado o negligencia, hipótesis que se fortalecen a partir de las denuncias cruzadas surgidas tras el fallecimiento.

Ángel murió poco después a causa de un paro cardiorrespiratorio, pero el foco de la pesquisa se trasladó rápidamente hacia la madre y el entorno en el que el niño residía. Las acusaciones de la familia paterna colocaron bajo la lupa no solo el ámbito familiar, sino también las decisiones previas adoptadas en torno a su cuidado.

El video viralizado se transformó así en una pieza fundamental dentro de la reconstrucción del contexto, al mostrar de forma directa el rechazo del niño a regresar a la vivienda materna. Para el entorno paterno, se trata de una evidencia que refuerza la idea de que la tragedia podría haberse evitado.

Una despedida atravesada por el dolor y la bronca

Pasadas las 14.30, familiares, vecinos y miembros de la comunidad educativa salieron de la sala velatoria luego de una despedida marcada por el llanto y la consternación. El cuerpo de Ángel fue finalmente trasladado al Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, donde ya descansa.

El velorio había comenzado el día anterior y se extendió hasta el mediodía, con la presencia de decenas de personas que se acercaron a darle el último adiós. Según trascendió, la madre del niño no estuvo presente durante la ceremonia. Luego de que el cajón fuera colocado en el nicho, la familia protagonizó una escena de llanto desconsolado y expresó un duro cuestionamiento a las autoridades, apuntando tanto al sistema judicial como a los organismos de protección.

angel comodoro rivadavia

El reclamo contra las autoridades

En medio del dolor, la familia lanzó una acusación directa que resume el nivel de indignación que atraviesa el caso: "A Ángel lo mataron. El nene salió muerto de su casa. Los de Protección lo dejaron con ella y lo mataron. ¿Por qué se resguardan ahora?".

La frase sintetiza el núcleo del reclamo del entorno paterno, que no sólo apunta a la madre, sino también al rol que habrían tenido los organismos encargados de velar por la integridad del menor.

Con el avance de la investigación y la incorporación del video como un elemento de fuerte impacto probatorio y simbólico, la causa se encamina a determinar si las señales previas fueron desoídas y si hubo responsabilidades en la cadena de decisiones que antecedieron la muerte del niño.