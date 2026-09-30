La Justicia suspendió el juicio contra Pity Álvarez hasta que se evalúe su estado de salud

El juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez quedó suspendido hasta que una junta de especialistas evalúe su estado de salud y determine si se encuentra en condiciones de ser juzgado. La confirmación fue realizada por su abogado, Javier Baños, quien explicó que la decisión está directamente relacionada con la situación médica del músico.

Según detalló el letrado, Álvarez será sometido a un estudio interdisciplinario luego de que la Justicia ordenara su internación forzosa durante 90 días en un hospital psiquiátrico.

La evaluación médica tendrá como objetivo establecer si el cantante puede afrontar el proceso judicial por el crimen de un vecino en Villa Lugano. Una vez que estén disponibles los resultados de los estudios, será el tribunal el que deberá definir si están dadas las condiciones para continuar con el juicio.

El abogado señaló que, inicialmente, las pericias psicológicas están previstas para realizarse en un plazo estimado de cinco días hábiles. Sin embargo, también aclaró que ese período podría extenderse y llegar aproximadamente a cuatro meses, dependiendo de lo que determinen los especialistas.

La evaluación médica será determinante

La situación de Álvarez será analizada por una junta de especialistas y, de acuerdo con lo explicado por Baños, la continuidad del juicio dependerá de las conclusiones a las que arriben los profesionales. El abogado remarcó que no se trata de una decisión que pueda establecerse exclusivamente desde el ámbito jurídico. En ese sentido, sostuvo que la determinación sobre si el proceso puede continuar debe quedar en manos de los médicos.

"Es una cuestión médica, la tienen que analizar los médicos. Es fluctuante su situación. A veces está mejor y a veces peor", explicó Baños al referirse al estado de salud del cantante. La internación forzosa había sido ordenada por la Justicia el martes, por un período de 90 días, en una institución psiquiátrica. A partir de esa decisión, la evaluación de los especialistas pasó a ocupar un lugar central para definir el futuro inmediato del proceso judicial.

El abogado también recordó que se trata de una cuestión que viene siendo discutida desde antes del inicio del proceso y que fue planteada por los defensores oficiales.

El antecedente de los médicos y el riesgo de vida

Uno de los argumentos mencionados por Baños para respaldar la suspensión del juicio durante la internación está relacionado con evaluaciones médicas anteriores. Ante la consulta sobre si el proceso debía suspenderse mientras Álvarez permaneciera internado, el abogado respondió que, desde el punto de vista de la defensa y desde el sentido común, parecería que sí.

En ese contexto, destacó que dos médicos habían señalado que existía riesgo de vida.

La cuestión, explicó, no debería resolverse solamente desde la perspectiva procesal, sino a partir de las conclusiones de los profesionales encargados de analizar el estado del cantante. Para la defensa, avanzar con el juicio mientras atraviesa esta situación podría generar dificultades posteriores. Baños planteó precisamente ese escenario al señalar que no sería conveniente que el juicio comenzara para luego terminar cayéndose todo el proceso si posteriormente se determina que Álvarez no se encontraba en condiciones de afrontar las audiencias.

"Es una cuestión que se discute desde antes del proceso. Esto lo tienen que determinar los médicos. Lo plantearon los defensores oficiales. No está bueno que empiece el juicio y esperar a que el día de mañana se caiga todo el proceso", sostuvo el abogado.

La posibilidad de una declaración por videollamada

Otro de los puntos vinculados con el desarrollo del juicio es la forma en que Álvarez podría participar de las audiencias mientras permanece internado.

Baños explicó que, según lo dispuesto por la Justicia, está previsto que el cantante declare por Zoom. Sin embargo, aclaró que deberá estar presente en la audiencia de este miércoles, ya sea mediante una videollamada o a través de alguna otra plataforma virtual.

La modalidad de participación a distancia no es nueva para el proceso. Precisamente, el abogado recordó un antecedente que calificó como particularmente complejo: la última vez que intentaron conectar virtualmente al músico, Álvarez se encontraba internado en terapia intermedia.

"Se lo intentó conectar por zoom cuando estaba internado en terapia intermedia. Imaginate lo violenta que fue la situación", recordó Baños. Ese antecedente fue mencionado por el abogado al explicar las dificultades que puede presentar una participación virtual del cantante en determinadas condiciones de salud.

La decisión sobre el juicio queda atada a los resultados

La suspensión del juicio no implica, según la información aportada por la defensa, una definición sobre el fondo del proceso. La instancia queda condicionada a los resultados de la evaluación interdisciplinaria que deberá determinar si Álvarez está en condiciones de afrontar el debate judicial.

En cuanto a la posibilidad de que Álvarez declare, Baños había anticipado que todavía no estaba definido. "No sabemos si va a declarar, lo podemos llegar a decidir durante la audiencia", había señalado el abogado, quien además había adelantado que solicitaría la suspensión del juicio durante el período en que el cantante permaneciera internado.