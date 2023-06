La madre de Cecilia acusó al padre biológico de estar vinculado al clan Sena

Gloria Romero acusó a Miguel Strzyzowski de “aparecer después de 24 años” luego de abandonar a sus hijas para “lucrar con la muerte” de la joven de 28 años. El papá de la víctima había dado una serie de entrevistas en los últimos días y pidió que “los culpables paguen”.

"El no es el padre, es solamente el padre biológico. Porque en 24 años jamás estuvo presente ni económicamente ni emocionalmente”, señaló Romero en una serie de videos que publicó en su Instagram. En ese sentido, la mamá de Cecilia Strzyzowski reveló: "He averiguado que tiene relación directa con la familia Sena y que tiene arresto domiciliario por lavado de activos".

La mujer acusó a su expareja de "lucrar con la muerte de una chica que ni siquiera conoció" y aseguró que "cobra por dar entrevistas". "Este hombre salió a pedir plata por la hija. Ahora se acuerda que tiene una hija porque está muerta y porque hubo un negocio", agregó.

"Me rompí el c.. criando a mis hijas solas y ahora este ser nefasto va a venir a ensuciarla. Por favor les pido, si me respetan un poco no le den cámara", cerró.

El padre de la joven de 28 años, desaparecida desde el pasado 2 de junio, dijo, "fue compañero" de Patricia Acuña, hermana de Marcela Acuña, madre de César Sena, pareja de la chica y detenido por el presunto femicidio. "Es amigo personal de los Acuña y de los Sena. No tengo nada en contra de él, pero no quiero que usen la muerte de la hija para sacar plata", aseguró.

Denuncia y malestar

Romero además aclaró: "La muerte de mi hija no es un negocio. No lo voy a permitir. Yo quiero justicia por mi hija y que esa gente vaya presa. Estoy indignada. No caigan en trampas. Yo si en algún momento pido algo lo voy a hacer por acá. Nada del tema del padre de Cecilia tiene que ver conmigo".

La mujer sostuvo que ella "crió sola" a sus hijas y hace más de 24 años que él no las ve. "Hace 24 años que no le veía la cara al padre y ahora apareció. Así que por favor no le den plata. No donen plata a nadie porque yo no lo pido. Las van a estafar porque son tan hijos de puta que usan la muerte de una criatura para estafar. Son basuras. Antes de donar, comuníquese conmigo", finalizó.