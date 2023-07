La madre de Cecilia trae su reclamo a Buenos Aires con una marcha

A 45 días de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, viajó a Buenos Aires para encabezar, este lunes, una concentración en la Casa de la Provincia del Chaco y reclamar “Justicia” por su hija.

“Vengo a pedir que el Poder Judicial sea independiente de Poder Ejecutivo, que (Jorge) Capitanich les largue la protección a los Sena que siguen siendo presos VIP. Están en una oficina escribiendo cartitas. Pero yo voy a seguir luchando hasta que se pudran en la cárcel”, dijo la mujer a Infobae, horas después de aterrizar en Capital Federal, este domingo.

Gloria Romero llegó acompañada por su otra hija, Ángela, y una amiga que es abogada. Viajaron invitadas por un programa de televisión, donde tienen pautada una nota este lunes a primera hora de la tarde. Luego de la misma, llevarán a cabo un acto que comenzará a las 18 horas en Avenida Callao 322, en el barrio porteño de Balvanera. Será la primera concentración fuera de la provincia de Chaco.

“Esta vez no fui yo la que organizó el evento, sino que la convocatoria la realizaron distintos movimientos, entre ellos las Madres del Dolor, luego de que se enteraron que estaría en Buenos Aires”, explicó Gloria a este medio.

La movilización será la octava desde que desapareció Cecilia

Desde el jueves pasado vienen siendo días más duros de lo habitual para Gloria. “Si bien desde el primer momento supe que mi hija estaba muerta, la realidad es que no estaba preparada para la confirmación del hallazgo de su sangre: me shockeó mucho”, sostuvo la mujer en referencia a los restos hallados en el piso de la casa del clan Sena y en un colchón y una cama, que luego se comprobó que se correspondían con el ADN de su hija.

Tras la novedad, la madre de Cecilia se fue a pasar unos días a la ciudad de Bella Vista, en la provincia de Corrientes, donde estuvo “descansando en la orilla del río”. “Necesitaba alejarme. Realmente no estaba preparada para recibir esa noticia. César se cansó de contarnos que, por el arte marcial que practicaba, podía matar a alguien sin que sintiera dolor. Ahora, de repente, me entero que carneó a mi hija como a un animal. Eso me destruyó. Todavía no entiendo por qué lo hizo, le preguntaría por qué con tanta saña y premeditación”, dijo.

Mientras aguarda los resultados de las pericias que el Equipo Argentino de Antropología Forense realiza, en la provincia de Córdoba, sobre los restos óseos hallados en el primer allanamiento en el Río Tragadero, Gloria especula con los resultados. “Confirmar que esos huesitos son de mi hija sería cerrar el caso. Así y todo nadie va a hacer que este dolor se calme: me mataron a mi monita. Me mataron a esa bebé que soñé y esperé durante seis meses”, agregó Gloria.

Acerca de la posibilidad, deslizada por unos de sus abogados, de que Cecilia estuviera embarazada, su madre la descartó por completo. “Yo la vi dos días antes del supuesto viaje a Ushuaia y ella tenía un parche anticonceptivo en la pierna”, sostuvo. También contó que tanto ella, como su otra hija, Ángela, y su madre, Mercedes Valois Flores, siguen con custodia permanente de Gendarmería porque continúan amenazadas.

“La semana pasada llamaron a Ángela diciéndole que supuestamente tenía que dirigirse a una oficina de WhatsApp en Resistencia para pedirle datos. Después se supo que el llamado venía del Barrio Emerenciano. Todo el tiempo me la están amenazando a la nena. Por eso estoy pensando en hacer una colecta para sacarla del país. Ya me sacaron una hija, otra no me van a sacar”, dijo Gloria.

Novedades de la causa

Este domingo, la querella impulsada desde el área de Litigios Estratégicos de la Chaco, a cargo de Nahir Barud, adelantó su rechazo al arresto domiciliario solicitado por las defensas de Emerenciano Sena y Fabiana González. Si bien este tema se van a tratar en las audiencias fijadas para después de la feria judicial, el escrito presentado por Barud sostiene que “no hay dudas causales explícitas brindadas por la ley para el acceso al arresto domiciliario” de los imputados.

En lo que respecta a la solicitud de prisión domiciliaria del líder piquetero, quien padece diabetes y se encuentra medicado desde hace siete años, la abogada indicó que, de los estudios médicos realizados al imputado como coautor del crimen de su nuera, “no ha surgido una nueva enfermedad en el contexto de encierro y que el tratamiento es a través del suministro diario de una droga, lo cual no se ve imposibilitado por la privación de libertad”. Por todo eso, no habría motivos para que proceda el arresto domiciliario de Sena padre, más que un pedido constante de su cónyuge, Marcela Acuña, también imputada en la causa.

En cuanto al pedido de domiciliaria de Fabiana González, madre de un menor de tres años, y acusada de encubrimiento agravado, la querellante Barud sostuve que: “En el informe realizado por el Servicio Social, se menciona contar con una red familiar que estaría pendiente de su hijo, nombrando a su cuñada, su hermana Diana González, y su prima”, que cuentan con recursos económicos y sociales que permiten el desarrollo del niño.

Las pericias más esperadas

Desde el lunes 3 de julio, Equipo Argentino de Antropología Forense perita, en la provincia Córdoba, los restos óseos hallados en el primer allanamiento en el Río Tragadero. Aunque los resultados se esperan para fin de mes, fuentes con acceso al expediente confiaron que “pueden estar en cualquier momento”.

El pasado jueves, el Equipo Fiscal Especial confirmó que la sangre encontrada en el piso de la casa del clan Sena y en un colchón y una cama que donaron días después de la desaparición de Cecilia, se correspondía con el ADN de la joven.

El match, en base a un cotejo de sangre aportado por la madre fue del 99,99%, según los resultados de una pericia realizada en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco. Un día después, también se encontraron posibles manchas de sangre en la caja de la camioneta Toyota Hilux que César Sena habría utilizado para descartar el cuerpo de Cecilia y luego calcinarlo.