La otra pandemia: incrementó en un 85 % las personas lesionadas en siniestros viales

Los siniestros viales, porque no son accidente ya que se suscitan por un factor determinado y producido en consecuencia de por ejemplo, la falta de consciencia vial del conductor o peatón, en definitiva del usuario de la vía publica (toda personas que utiliza para el desplazamiento ya sea a pie o en algún tipo de vehículo la vía); el no respeto de las normas viales; el consumo de alcohol; la superación de la velocidad permitida parta circular, etc.; lamentablemente son las postales que a diario se ven reflejadas en los medios de comunicación masivo en la provincia.

Personas tendidas sobre la calzada con muecas de dolor en sus rostros, automóviles estrellados contra un árbol, vehículos con su rueda hacia arriba o motocicletas asentadas en la calzada sobre uno de su altérales con su farte frontal destruidas o debajo de la rueda de algún colectivo, es el saldo que dejan, llegando en algunos hechos de transito más extremos a la perdida de la vida humana del conductor, acompañante o peatón que se ve involucrado en el siniestro.

Desde hace una semana y tras más de 500 días de aislamiento social obligatorio por la pandemia del COVID-19 en donde nuestra provincia tenia restringida la libre circulación, la apertura de la misma trajo consigo otra pandemia "la siniestralidad vial".

En dialogó con el programa "La Brújula", el director a cargo de la Seguridad Vial de la provincia dio a conocer los datos estadísticos de la siniestralidad vial en Catamarca cuyos números no son para nada alentadores, salvo de que durante el mes de agosto que nos acaba de dejar y tras siete años, no se registraron personas fallecidas.

"En el mes de agosto se nota un importante incremento de siniestros viales. Bastante importante, ya que hubo un 57 por ciento más de casos y un 85 por ciento más de personas lesionadas. No hubo fallecido, en este, pero el incremento de la siniestralidad fue muy importante", recalcó.

En cuanto a los motivos de este preocupante crecimiento que trae aparejado consigo también una mayor demanda en los principales hospitales de la provincia y centro de salud privado, en algunos casos, Leiva señaló que "son muchas" las variantes, aun cuando puntualizó en la "La liberación de la circulación y el alto consumo de alcohol".

También hizo mención al creciente y notable parque automotor señalando que "desde el 2010 al 2020 "hay un 55 por ciento mas de vehículos" en la vía pública.

Asimismo, el entrevisto contó que "Se realizan controles de moto vehículos todos los días y los fines de semana estos son mas estrictos".

En cuanto a los test de alcoholemia el último fin de semana, Leiva indicó "el fin de semana pasado se desarrollo el control de alcoholemia nacional. Se realizaron 800 controles ?a los conductores- de los cuales 31 resultaron positivos. Estos operativos se desarrollaron en Andalgalá, Belén, en la Capital, Valle Viejo y en el puesto caminero de Nueva Coneta, en el departamento Capayán". Resaltando que "es bastante alto porque veníamos teniendo un numero bastante menor en las alcoholemia nacional"

Finalmente, el entrevistado apuntó a "crear una consciencia vial en la gente" y que sean ellos mismos quienes tengan "una percepción de riesgo que conllevaba llevar por ejemplo, dos niños en una moto".

Datos

En el mes de julio en territorio provincial se registraron 125 siniestros viales, cantidad que se elevó a casi 200 en el mes de agosto.

Del total de los hechos registrados en agosto, el 85 por cientos de las personas involucradas en ellos, resultaron con algún tipo de lesión, no registrándose el fallecimiento de ningún accidentado.

En promedio por cada fin de semana se detectaron siete conductores alcoholizados.