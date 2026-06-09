La Policía de Catamarca se suma a la Alerta Sofía por Luciana Aylen Barrios Alarcón

La búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón continúa generando un importante despliegue de recursos de seguridad y coordinación institucional. Tras la activación del protocolo "Alerta Sofía" en la provincia de Córdoba, la respuesta se extendió más allá de los límites de esa jurisdicción y alcanzó a distintas fuerzas de seguridad del país.

En ese contexto, la Jefatura de Policía de la Provincia de Catamarca dispuso de manera inmediata una serie de medidas preventivas y operativas destinadas a reforzar la vigilancia y los controles en todo el ámbito provincial.

La decisión se adoptó en el marco de la cooperación entre fuerzas de seguridad para colaborar con la localización de la adolescente y ampliar el alcance de los mecanismos de búsqueda. La activación de la Alerta Sofía implica precisamente la puesta en marcha de acciones coordinadas que permitan multiplicar los canales de difusión y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de desaparición de menores.

Desde la fuerza provincial se informó que el personal policial ya se encuentra integrado a las tareas de prevención y monitoreo, con el objetivo de contribuir a cualquier avance que pueda surgir en el marco de la investigación.

Medidas de prevención y control

A partir de la activación del protocolo, la Policía de Catamarca resolvió incrementar los dispositivos de control y vigilancia en toda la provincia.

La medida alcanza a diferentes áreas operativas y forma parte de una estrategia orientada a reforzar la capacidad de detección de información relevante que pudiera contribuir con la búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón.mLas acciones dispuestas incluyen un aumento de las medidas de prevención y control, en consonancia con las directivas emanadas desde la Jefatura de Policía tras conocerse la activación formal de la alerta.

El despliegue busca fortalecer la cooperación institucional y garantizar que cualquier dato que surja dentro del territorio provincial pueda ser rápidamente comunicado a las autoridades responsables de la investigación.

Un trabajo articulado ante una búsqueda que continúa

La participación de Catamarca en este operativo refleja el alcance nacional que puede adquirir la búsqueda de una persona cuando se activa el protocolo Alerta Sofía.

La colaboración entre provincias permite ampliar significativamente los mecanismos de difusión y vigilancia, incorporando a distintas fuerzas policiales y organismos especializados en la recepción y análisis de información. En este escenario, cada comunicación, aviso o dato aportado por la ciudadanía puede convertirse en un elemento de importancia para orientar las tareas investigativas y facilitar la localización de la adolescente.

Canales habilitados para aportar información

La Policía de Catamarca recordó que cualquier persona que cuente con datos que puedan resultar útiles para la búsqueda debe comunicarse de manera inmediata con los organismos correspondientes.

Los canales oficiales habilitados son:

• Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

• División Trata de Personas de la Policía de Catamarca.

• Teléfono: 3834-008879.

Las autoridades remarcaron la importancia de canalizar toda información a través de estos medios oficiales, con el objetivo de garantizar una adecuada recepción y evaluación de cada dato aportado.

La disposición adoptada por la Jefatura de Policía de Catamarca pone de manifiesto el compromiso institucional asumido ante la activación del protocolo de búsqueda. El refuerzo de controles, la ampliación de las medidas preventivas y la participación activa del personal policial forman parte de una respuesta coordinada destinada a colaborar con la localización de Luciana Aylen Barrios Alarcón.