La querella pidió fianza y monitoreo electrónico para los padrinos acusados de abuso

La causa judicial por el presunto abuso sexual de una beba de un año y ocho meses volvió a sumar un nuevo capítulo este jueves, luego de que la querella que representa a la familia de la víctima solicitara a la Justicia la imposición de nuevas medidas restrictivas contra los padrinos acusados en el expediente.

El planteo fue presentado por los abogados Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez, quienes actúan en representación de los padres de la niña y reclamaron que los imputados deban afrontar una fianza económica y sean sometidos a monitoreo electrónico mientras continúa la investigación penal.

La solicitud se produjo en un contexto de fuerte discusión judicial en torno a la situación procesal de los acusados, quienes actualmente permanecen en libertad luego de decisiones adoptadas en instancias superiores, resoluciones que fueron cuestionadas por la querella.

El pedido de nuevas medidas de control

Según se informó, los representantes legales de la familia solicitaron ante la Justicia que los imputados deban cumplir nuevas condiciones restrictivas mientras avanza la investigación. Entre los pedidos formulados por la querella figuran una fianza de 3 millones de pesos, o en su defecto, una caución juratoria y la colocación de dispositivos electrónicos de monitoreo en tiempo real. El objetivo de estas medidas, según sostuvieron los abogados de la familia denunciante, es garantizar controles sobre los movimientos de los acusados y reducir los riesgos procesales vinculados a la causa.

La solicitud apunta a que la Justicia establezca mecanismos de supervisión mientras continúan las actuaciones judiciales y se resuelven distintos planteos pendientes dentro del expediente.

La argumentación de la querella

Desde la querella señalaron que el pedido responde a la existencia de "riesgo procesal" en el marco de una causa que continúa bajo investigación. Los abogados sostienen que, pese a la libertad recuperada por los imputados, existen elementos suficientes para que la Justicia adopte nuevas condiciones de control preventivo.

El planteo judicial busca introducir herramientas de seguimiento y garantías económicas que permitan reforzar las medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso penal.

La utilización de dispositivos electrónicos de ubicación en tiempo real aparece como uno de los puntos centrales del pedido realizado por la representación legal de la familia.

Las críticas de la familia

Los acusados habían recuperado la libertad tras resoluciones adoptadas en instancias judiciales superiores, decisiones que fueron cuestionadas por la querella. Desde la representación legal de los padres de la niña sostuvieron que la liberación de los imputados se produjo en un contexto marcado por errores durante la investigación fiscal y por resoluciones que calificaron como "mal fundadas".

Ese posicionamiento ya había sido expresado por la querella durante anteriores intervenciones judiciales vinculadas a la situación procesal de los acusados.

El expediente atravesó distintos debates judiciales relacionados con las medidas cautelares y con las decisiones tomadas durante la etapa de instrucción.