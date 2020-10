La víctima declaró que el padre del acusado lo ayudó

Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer, dio inicio en la Cámara Criminal Penal Juvenil el juicio a dos jóvenes, uno de ellos era adolescente en el año 2018, cuando patotearon en el norte de la Capital a un adolescente y le desfiguraron el rostro.

Abierta la audiencia de debate unipersonal, el juez Rodrigo Morabito le dio la palabra a ambos imputados, quienes cuentan con la asistencia legal del defensor penal juvenil, Dr. Daniel Veliz y el abogado, Orlando del Señor Barrientos.

Luego, inició la ronda de testigos. En total, fueron cuatro los citados para el juicio, siendo la víctima el primero en declarar.

El jovencito contó en el recinto que no tenía ningún problema con los jóvenes imputados, a quienes conocía de vista del barrio. Pero que aquella noche fue violentamente golpeado y pateado en el suelo, resultando gravemente herido. Asimismo, recordó que fue asistido por el padre del menor de los acusados, quien no solo lo curó, sino que también llamó a la Policía y a la ambulancia para que lo socorrieran.

Al escuchar esto, el juez le pidió al padre del imputado, quien estaba en el recinto como público, que se retirara a una sala contigua, ya que iba a ser incorporado a la causa como testigo. Fue el último en declarar. Ante el magistrado y las partes, el nuevo testigo tuvo palabras de reflexión por la actitud de su hijo y, lejos de favorecerlo con sus dichos, remarcó que su hijo no actuó correctamente. Finalmente y por solicitud de las partes, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 15.30, cuando se escucharán los alegatos de las partes y, posteriormente, se dará a conocer el veredicto de sentencia.