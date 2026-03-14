Secuestro de arma y detención en un operativo por violencia de género en Catamarca

Durante la jornada de hoy, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, en conjunto con Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, llevaron adelante un registro domiciliario en una vivienda ubicada en el barrio Policial de la Ciudad Capital. Esta medida judicial fue realizada bajo las directivas de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, en el marco de una investigación vinculada a un presunto delito de amenazas en contexto de violencia de género.

El operativo se enmarca en los esfuerzos permanentes de las fuerzas de seguridad y de la justicia especializada para abordar situaciones de violencia doméstica y de género, garantizando tanto la protección de las potenciales víctimas como la recolección de pruebas que puedan sustentar la investigación penal.

Secuestro de arma vinculada al presunto delito

Durante el procedimiento, los investigadores lograron el secuestro de un (01) rifle de aire comprimido rebatible, de color negro, arma que estaría vinculada directamente al presunto delito investigado. El hallazgo de este elemento constituye un insumo clave para la aclaración de los hechos denunciados, dado que el uso o la amenaza con armas en contextos de violencia de género aumenta significativamente el riesgo para la víctima y es considerado un agravante en la legislación vigente.

Es relevante destacar que la acción policial no se limitó únicamente a la incautación del arma, sino que incluyó una serie de protocolos de seguridad y documentación, que aseguran la trazabilidad de la evidencia y la transparencia del procedimiento judicial. Este tipo de medidas se llevan adelante siempre con la supervisión de la autoridad judicial competente, en este caso la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género.

Detención del presunto involucrado

En paralelo al registro domiciliario, los efectivos procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 48 años, quien fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente. La detención fue ordenada como parte de las medidas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la investigación, permitiendo a la justicia evaluar su situación legal y determinar las acciones subsecuentes.

Desde la dependencia judicial se indicaron las medidas a seguir respecto del detenido y del material secuestrado, confirmando la coordinación entre las autoridades policiales y judiciales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de las víctimas en este tipo de casos.