Catamarca: más de 3.600 personas y 1.000 vehículos controlados en una noche

Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, numerarios de distintas dependencias policiales dependientes de la Unidad Regional N° 2, incluyendo las Jefaturas de Zona Norte, "B" Santa Rosa, "C" El Alto y "G" Ancasti, realizaron un operativo integral de seguridad. La iniciativa contó con la colaboración de las Direcciones de Drogas Peligrosas, Inteligencia Criminal y Seguridad Vial, así como de las divisiones de Drones, Investigaciones, Homicidios, Sustracción de Automotores, Abigeato y Trata de Personas.

Además, participaron los Grupos de Infantería de Zona Norte, Especial de Apoyo (GEA), Prevención Motorizado de Bañado de Ovanta y Recreo, evidenciando una articulación de múltiples unidades para reforzar el control territorial en puntos estratégicos.

La estrategia se centró en tres acciones principales:

Controles vehiculares en rutas y accesos estratégicos.

Recorridos preventivos a pie y en unidades móviles dentro de las jurisdicciones.

Detección de estupefacientes y alcoholemia, mediante la utilización de canes adiestrados y pruebas de campo.

Alcance territorial y resultados

El operativo abarcó los departamentos de Paclín, Santa Rosa, El Alto, Ancasti y La Paz, con resultados cuantitativos significativos:

3.640 personas identificadas durante los recorridos.

1.095 vehículos controlados en distintos puntos estratégicos.

Entre las acciones destacadas se encuentra el Puesto de Control Las Salinas, ubicado en la Ruta Nacional N° 60, Departamento La Paz, donde se secuestró:

Un colectivo por alcoholemia positiva, debido a que su conductor infringió la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

En el Puesto Caminero La Viña, sobre la Ruta Nacional N° 38, Departamento Paclín, el operativo incluyó:

El control de un colectivo de larga distancia, proveniente de la Provincia de Salta con destino a Mendoza.

La intervención de la can "Laika", entrenada para detección de estupefacientes, que halló en una mochila un envoltorio de plástico con sustancia tipo herbácea, que la prueba de campo confirmó como cogollos de marihuana, quedando secuestrados a disposición del Juzgado Federal.

La labración de un acta por alcoholemia positiva a un conductor de vehículo particular.

Por otra parte, el personal de la Comisaría de Icaño, Departamento La Paz, incautó una motocicleta en la que circulaba un masculino, por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

Lineamientos institucionales y objetivos del operativo

Esta modalidad de trabajo responde directamente a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad. La finalidad central del operativo es reforzar la seguridad en los distintos departamentos de la provincia, mediante un enfoque integral que combina prevención, control vehicular, detección de estupefacientes y monitoreo de infracciones de tránsito.

El despliegue coordinado de numerarios de diferentes unidades y especialidades evidencia una estrategia de seguridad integral, con la capacidad de intervenir simultáneamente en distintos tipos de infracciones y riesgos para la comunidad. La combinación de recursos humanos, tecnológicos y caninos permitió optimizar la eficiencia operativa y garantizar la cobertura de zonas críticas en varias jurisdicciones.