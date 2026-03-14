Personal del Servicio Penitenciario de Catamarca llevó ayuda a familias afectadas en Tucumán

En un gesto solidario que refleja el compromiso humano de la institución, en la mañana de hoy personal del Servicio Penitenciario de Catamarca viajó hacia la vecina provincia de Tucumán con el objetivo de hacer entrega de donativos destinados a las familias afectadas por las recientes inundaciones registradas en el sur de esa provincia.

Las localidades alcanzadas por la ayuda fueron Santa Ana y Villa Hileret, ambas ubicadas en el departamento Río Chico, zonas que sufrieron las consecuencias de las inclemencias climáticas que provocaron severos daños en la vida cotidiana de numerosas familias.

El traslado de la ayuda se realizó gracias a la organización interna del personal penitenciario y al acompañamiento institucional que permitió que la iniciativa solidaria se concretara. De esta manera, el SPP se hizo presente con una acción concreta destinada a colaborar con quienes atraviesan momentos difíciles producto de los efectos de las inundaciones.

Una colecta nacida de la camaradería

La iniciativa surgió en un acto de camaradería impulsado por compañeros del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) oriundos de la provincia de Tucumán, quienes decidieron organizar una colecta solidaria para asistir a las comunidades afectadas.

A partir de este gesto, el personal comenzó a reunir diferentes elementos esenciales que luego serían trasladados a las zonas damnificadas. La respuesta solidaria permitió reunir una cantidad significativa de donaciones destinadas a cubrir necesidades básicas.

Entre los elementos recolectados se encuentran:

Alimentos no perecederos

Ropa

Elementos de higiene

Cada uno de estos recursos fue pensado para brindar un apoyo concreto a las familias que enfrentan las consecuencias de las inundaciones, contribuyendo a mejorar las condiciones en medio de una situación compleja.

Apoyo institucional para concretar la ayuda

Para que la iniciativa pudiera materializarse, fue fundamental la autorización de la Dirección General, que además dispuso un móvil institucional para realizar el traslado de los donativos hasta la provincia de Tucumán.

Este acompañamiento permitió que el personal penitenciario pudiera concretar el viaje y entregar la ayuda recolectada a la Fundación Madres del Dolor, organización que actualmente trabaja en el territorio con las familias afectadas.

La fundación cumple un rol central en el proceso solidario, ya que es la encargada de:

Distribuir los elementos recolectados entre las familias más afectadas

Acercar comida preparada a quienes más lo necesitan

De esta forma, el trabajo coordinado entre el Servicio Penitenciario de Catamarca y la Fundación Madres del Dolor garantiza que la ayuda llegue de manera directa a las personas que atraviesan una situación crítica.

El espíritu de servicio en momentos difíciles

Este tipo de acciones reflejan el espíritu de servicio que caracteriza al personal penitenciario, quienes, junto al acompañamiento institucional, demuestran que el compromiso con la comunidad también se expresa a través de gestos solidarios.

Más allá de las funciones propias de la institución, el personal del SPP reafirma su presencia en momentos adversos, entendiendo que la solidaridad también forma parte del vínculo con la sociedad.

La movilización de recursos, el trabajo conjunto y la voluntad de colaborar muestran cómo la empatía y la cooperación pueden convertirse en herramientas fundamentales cuando las comunidades enfrentan situaciones difíciles como las provocadas por fenómenos climáticos.

Una red solidaria que continuará activa

La acción realizada no representa un hecho aislado. Desde el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, la red de ayuda continuará activa con nuevas colectas solidarias destinadas a seguir asistiendo a otras zonas afectadas por las inclemencias climáticas.

El objetivo es mantener el apoyo a las comunidades que aún necesitan asistencia, reafirmando la presencia institucional allí donde más se requiere.