Le arrebataron un iPhone 11 a una adolescente: los detuvieron

Motoristas del GAM-PAMPA, conjuntamente con numerarios de la Comisaría de Villa Dolores, intervinieron tras un hecho denunciado en la localidad de Polcos, departamento Valle Viejo.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Hermanas Villagrán, en inmediaciones de un Complejo de la localidad de Polcos, hasta donde llegaron los efectivos policiales como parte de las actuaciones desplegadas a partir de la información recibida sobre la presunta sustracción de un teléfono celular.

En ese lugar, los policías procedieron a la aprehensión de dos personas de sexo masculino, identificadas por sus apellidos como Coronel, de 35 años, y Córdoba, de 42 años. Ambos habían sido sindicados por un hombre como los presuntos autores de haberle sustraído a una adolescente de 16 años un teléfono celular iPhone 11.

La intervención conjunta entre los motoristas del GAM-PAMPA y los numerarios de la Comisaría de Villa Dolores permitió avanzar con el procedimiento y trasladar a los sospechosos para continuar con las actuaciones correspondientes.

Uno de los principales resultados del operativo se produjo durante el control realizado a los dos hombres. Al momento de efectuarles un palpado superficial, los policías encontraron entre las pertenencias de uno de ellos el aparato de comunicación que había sido sustraído. De esta manera, el iPhone 11 quedó en calidad de secuestro, incorporándose al procedimiento policial como el elemento recuperado en relación con el hecho.

El hallazgo se produjo en el mismo lugar donde fueron aprehendidos Coronel y Córdoba, luego de que ambos fueran sindicados como presuntos autores de la sustracción del teléfono a la adolescente.

Una moto secuestrada

Durante el operativo, los efectivos policiales también procedieron al secuestro de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., de color rojo, en la que circulaban los dos hombres al momento de la intervención.

El rodado quedó igualmente en calidad de secuestro, junto con el teléfono celular encontrado durante el palpado superficial realizado a uno de los aprehendidos.

Una vez finalizado el procedimiento, los supuestos autores fueron alojados en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.