Llamó a la policía porque fue golpeado por la pareja de su ex y hallan plantines de marihuana

Fue en la madrugada en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

A las cinco aproximadamente, en la Comisaría de Santa Rosa, se recibió el llamado telefónico de un hombre, quien se identificó con el apellido Tapia y solicitaba la presencia del móvil para su domicilio, sito en el barrio 50 Viviendas San Cayetano, de dicha localidad.

Al lugar, se dirigió la patrulla donde al arribar se entrevistaron con Tapia, de 41 años, quien les manifestó que, momentos antes, aparentemente, habría ido a la casa de su expareja, donde habría sido agredido físicamente, sufriendo una lesión de consideración en uno de sus brazos.

Luego de escuchar el relato de la supuesta víctima, quien no habría manifestado a los efectivos las circunstancias en las que habría sufrido dicha agresión, los uniformados se trasladaron hasta el domicilio de su expareja, en donde dialogaron con una mujer de 44 años de edad, quien dijo que su ex se habría presentado en el domicilio de su actual pareja, un hombre de 45 años, donde habría protagonizado un desorden, agrediéndola verbalmente, a lo que intervino su actual pareja, con quien mantuvo una pelea luego de irrumpir en la vivienda, sufriendo una caída, golpeándose el brazo izquierdo, para luego retirarse del inmueble.

Mientras personal de la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo realizaba las pericias en el lugar del hecho, junto a los efectivos policiales observaron que en el fondo de la vivienda había cinco plantines de marihuana, los que estaban siendo cultivados en recipientes de plástico. Ante el hallazgo, se dio participación al personal de Drogas Peligrosas, quien procedió al secuestro de los mismos, poniendo en conocimiento del procedimiento al Juzgado Federal. En tanto, que Castro, el hombre lesionado, fue asistido por el SAME y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista, de esta ciudad Capital, donde quedó internado con custodia policial, medida dispuesta por la Fiscalía de Instrucción, a cargo del Dr. Jonathan Felzstina.