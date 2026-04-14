Decomisaron e incineraron 50 kilos de carne en Catamarca

A las 13:00 horas del lunes, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, dependiente del Departamento Valle Viejo, se hicieron presentes en el puesto La Cumbre del Cerro Ancasti, emplazado sobre la Ruta Provincial N° 2. El desplazamiento respondió a tareas habituales de control, en coordinación con el personal policial que ya se encontraba prestando servicio en ese sector estratégico.

De acuerdo con lo informado, los uniformados que realizaban el operativo llevaban adelante controles vehiculares e identificación de personas, una práctica habitual en puntos de tránsito clave, especialmente en zonas de conexión interdepartamental. Fue en ese contexto donde se produjo el procedimiento que derivaría en un hecho de mayor relevancia.

El control vehicular y la detección de irregularidades

Durante el operativo, los agentes procedieron a controlar una camioneta Renault Alaskan de color gris, en la que se desplazaba un hombre de apellido Ortega, de 49 años de edad. En el marco de la inspección, los policías detectaron una situación que encendió las alarmas: el conductor transportaba aproximadamente 50 kilos de carne vacuna.

Sin embargo, lo que en principio podría haber sido una carga habitual, presentaba serias irregularidades sanitarias. Según detallaron las fuentes, la carne era trasladada sin cadena de frío y carecía de las medidas de salubridad correspondientes, condiciones indispensables para garantizar su aptitud para el consumo humano.

Este hallazgo constituyó un elemento clave para la intervención posterior de otras áreas especializadas.

Reacción violenta y aprehensión del conductor

En medio del procedimiento, y mientras los efectivos realizaban las verificaciones pertinentes, el hombre identificado como Ortega habría adoptado una actitud agresiva hacia los numerarios policiales. Este comportamiento derivó en su aprehensión inmediata, conforme a los protocolos vigentes ante situaciones de resistencia o alteración del orden.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a seguir para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Secuestro del vehículo e intervención de áreas especializadas

El procedimiento continuó con el secuestro del rodado, en este caso la camioneta Renault Alaskan, como parte de las medidas adoptadas en el marco de la investigación. Asimismo, se dio intervención a la División Abigeato de la Policía de la Provincia, cuyos efectivos realizaron tareas específicas vinculadas a su área de competencia.

La participación de esta división resulta clave en situaciones que involucran el transporte irregular de productos de origen animal, permitiendo determinar posibles infracciones o delitos relacionados con la actividad ganadera y comercialización de carne.

En paralelo, se dio aviso al personal de Bromatología de la Municipalidad de Valle Viejo, organismo encargado de evaluar las condiciones sanitarias de los alimentos.

Evaluación sanitaria y disposición final de la carne

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los especialistas en bromatología analizaron la situación y resolvieron que la carne transportada no se encontraba en condiciones aptas para el consumo humano. Esta determinación se basó en la falta de cadena de frío y de medidas de higiene adecuadas durante su traslado.

En consecuencia, se dispuso el decomiso e incineración de los aproximadamente 50 kilos de carne vacuna, una medida que busca proteger la salud pública y evitar la circulación de alimentos potencialmente peligrosos.