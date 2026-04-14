Rescataron a tres turistas que habían quedado varados en Antofagasta de la Sierra

Durante la mañana de hoy, efectivos de la Subcomisaría El Peñón, en el departamento Antofagasta de la Sierra, tomaron conocimiento de una situación de emergencia registrada en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 43.

Según la información oficial, en ese sector dos hombres mayores de edad, habrían quedado varados mientras circulaban en una camioneta Renault Kangoo. La situación motivó una intervención inmediata por parte de las fuerzas locales, que activaron los protocolos correspondientes para este tipo de incidentes en zonas de difícil acceso.

La alerta inicial dio paso a un despliegue coordinado que buscó dar respuesta rápida a la posible inmovilización del vehículo y a la asistencia de sus ocupantes, priorizando en todo momento su integridad.

Ante el conocimiento del hecho, los uniformados de la Subcomisaría El Peñón dieron intervención a sus pares del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

El operativo se estructuró de manera inmediata, con un despliegue que implicó un amplio recorrido por la zona mencionada hasta lograr dar con el paradero de las personas afectadas.

Una vez localizados, el personal interviniente procedió a brindarles el auxilio correspondiente, garantizando la asistencia necesaria en el lugar y asegurando su bienestar.

Este primer procedimiento concluyó con éxito, destacándose la coordinación entre las distintas áreas operativas que participaron del operativo.

Segundo caso: asistencia a un vehículo atascado en cercanías del Cerro Galán

Durante el mismo despliegue de trabajo, el personal interviniente debió atender una segunda situación en la misma región.

En este caso, se trató de una camioneta Nissan X-trail, en la que viajaba un hombre de 67 años de edad, oriundo de la Provincia de Córdoba. El vehículo habría quedado atascado al intentar cruzar una laguna, en inmediaciones del Cerro Galán.

El episodio requirió nuevamente la intervención del personal especializado, que acudió al lugar para brindar asistencia al conductor y proceder a la resolución de la situación en terreno.

Al igual que en el primer caso, el operativo se desarrolló bajo condiciones de búsqueda y apoyo en zona de geografía compleja, con el objetivo de garantizar la seguridad de la persona involucrada y del vehículo.

Coordinación operativa entre fuerzas y despliegue territorial

Ambas intervenciones ponen de manifiesto la articulación operativa entre la Subcomisaría El Peñón y el Grupo Especial de Rescate, que actuaron de manera conjunta ante dos situaciones distintas pero simultáneas en el mismo sector geográfico.

El procedimiento incluyó:

Toma de conocimiento inicial por parte de la Subcomisaría El Peñón.

Activación del Grupo Especial de Rescate (GER).

Despliegue de búsqueda mediante un amplio recorrido territorial.

Localización de los involucrados en ambos episodios.

Asistencia directa y brindada en el lugar por personal interviniente.

La secuencia operativa se desarrolló de forma continua, permitiendo atender ambos incidentes sin que se registraran complicaciones adicionales.

Balance final: personas asistidas y en buen estado de salud

Finalmente, las autoridades confirmaron que en ambos casos las personas rescatadas se encontraban en buen estado de salud, lo que permitió cerrar las intervenciones sin mayores novedades sanitarias.

El resultado del operativo refuerza la importancia de la respuesta coordinada en zonas donde las condiciones de circulación pueden derivar en situaciones de varamiento o atascamiento vehicular, especialmente en sectores alejados donde la intervención especializada resulta clave.

El despliegue llevado adelante en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 43 y el Cerro Galán dejó como saldo dos asistencias exitosas, con la intervención directa de la Subcomisaría El Peñón y el Grupo Especial de Rescate, dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.