Lo atraparon dentro de una vivienda y lo detuvieron

Un rápido procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Segunda permitió la aprehensión de un hombre acusado de haber ingresado a una propiedad del barrio 30 Viviendas Sur, en la zona sur de la Capital, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La intervención policial se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre una situación sospechosa en un inmueble de ese sector de la ciudad. A partir de la denuncia realizada por el propietario de la vivienda, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones que concluyó pocos minutos después con la localización y aprehensión del presunto involucrado.

El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que la persona damnificada fue invitada a formalizar la denuncia correspondiente ante la Unidad Judicial N° 2.

El llamado que activó el operativo

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el procedimiento comenzó cuando efectivos de la Comisaría Segunda fueron requeridos para concurrir a un inmueble ubicado en el barrio 30 Viviendas Sur. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 41 años de edad, quien relató la situación que había observado momentos antes dentro de su propiedad.

Según manifestó, advirtió la presencia de un sujeto en el patio de su vivienda y consideró que sus movimientos eran compatibles con una posible intención de cometer un ilícito.

El vecino indicó además que, tras ser advertido o descubierto, el individuo abandonó rápidamente el lugar y se dio a la fuga antes de que pudiera concretarse cualquier otra acción. La información proporcionada por el propietario resultó clave para el inicio de las tareas de búsqueda, ya que permitió a los efectivos contar con características precisas del sospechoso.

La búsqueda en la zona

Una vez obtenidos los datos aportados por el damnificado, los policías ampliaron los recorridos preventivos por el sector con el objetivo de localizar al presunto autor del hecho.

La búsqueda se desarrolló en las inmediaciones del barrio y se centró en identificar a una persona que coincidiera con las características físicas y de vestimenta descriptas por el denunciante. El operativo se realizó pocos minutos después del llamado inicial, circunstancia que permitió a los uniformados actuar con rapidez en procura de ubicar al sospechoso antes de que pudiera alejarse del sector.

La aprehensión del presunto autor

Como resultado del operativo desplegado por la Comisaría Segunda, los efectivos lograron interceptar a un hombre a pocos metros del lugar donde se había originado la denuncia. De acuerdo con la información oficial, se trató de una persona de apellido Pihuala, de 33 años de edad, quien fue señalada como el presunto autor del hecho denunciado por el vecino.

La aprehensión se concretó luego de que los uniformados verificaran que las características del individuo coincidían con las brindadas por el propietario de la vivienda.

Tras su identificación y aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones previstas por la legislación vigente. Una vez finalizado el procedimiento en la vía pública, el hombre aprehendido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.