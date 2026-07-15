Lo atraparon con dos puertas y terminó tras las rejas

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Segunda culminó con la aprehensión de un hombre de 29 años y el secuestro de dos puertas de madera de dudosa procedencia, durante un operativo realizado en la Capital.

La intervención policial se produjo luego de un requerimiento del SAE-911, que motivó el desplazamiento del personal policial hasta la intersección de calle Río El Tala y pasaje Sin Nombre, donde se desarrolló el procedimiento.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron a identificar a un sujeto que se encontraba transportando dos aberturas de madera. Según la información suministrada, el hombre no pudo acreditar la propiedad ni la procedencia de esos elementos, situación que dio origen a la intervención policial.

El hallazgo de las aberturas

Durante el procedimiento, los policías sorprendieron a un hombre de 29 años de edad, de apellido Oliva, quien trasladaba dos puertas de madera de color marrón.

De acuerdo con la información oficial, al ser consultado sobre la procedencia de las aberturas, el individuo no pudo acreditar su legítima propiedad ni su origen, circunstancia que motivó el secuestro preventivo de los elementos. Como consecuencia de esa situación, las puertas quedaron en calidad de secuestro, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes en el marco del procedimiento policial.

Tras constatar que el hombre no pudo justificar la procedencia de las puertas de madera, los efectivos de la Comisaría Segunda procedieron a la aprehensión del sospechoso. El procedimiento se desarrolló en el lugar donde fue localizado el individuo, dando continuidad a las actuaciones iniciadas luego de la intervención solicitada a través del Sistema de Atención de Emergencias 911 (SAE-911).

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanzaban las actuaciones judiciales correspondientes.

Intervención de la Fiscalía

Una vez finalizado el procedimiento, el aprehendido fue alojado en la seccional y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, organismo que tomó intervención en el caso.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las medidas a seguir, en el marco de las actuaciones iniciadas tras el secuestro de las aberturas y la aprehensión del hombre de apellido Oliva.

La causa quedó así bajo la órbita de la autoridad judicial competente, mientras continúan las diligencias derivadas del procedimiento realizado por el personal policial.

Elementos secuestrados

Como resultado del operativo, los efectivos procedieron al secuestro de los siguientes elementos: