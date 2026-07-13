Los arrestados por realizar maniobras peligrosas y escapar de un control en Catamarca

Un procedimiento llevado a cabo durante la noche de ayer culminó con el arresto de dos jóvenes y el secuestro de una motocicleta, luego de que ambos fueran sorprendidos realizando presuntas maniobras peligrosas en la vía pública y posteriormente intentaran escapar de la intervención policial.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho ocurrió a las 21:55, cuando numerarios del Grupo Infantería Tinogasta llegaron hasta la calle Copiapó al 300, en esa ciudad del departamento Tinogasta, donde lograron interceptar a dos sujetos de apellidos Portillo, de 25 años, y Carrizo, de 23 años.

Las maniobras y la fuga

Según lo informado, los dos jóvenes habrían sido sorprendidos mientras realizaban maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta Honda GLH de 150 cc..

Tras ser detectados por el personal policial, ambos emprendieron la fuga, situación que dio lugar a un operativo que concluyó con su interceptación en la mencionada dirección de calle Copiapó al 300, donde finalmente fueron arrestados por los efectivos intervinientes.

El procedimiento permitió poner fin a la evasión y asegurar tanto a los ocupantes del rodado como al vehículo involucrado en el hecho.

Traslado a la dependencia policial

Como consecuencia de lo acontecido, Portillo (25) y Carrizo (23) fueron trasladados a la Comisaría Departamental Tinogasta.

La medida se adoptó en el marco de una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, normativa bajo la cual quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes.

Motocicleta secuestrada y actuaciones

En relación con el vehículo utilizado por los arrestados, la motocicleta Honda GLH 150 cc. quedó en calidad de secuestro, como parte del procedimiento efectuado por el personal policial.

Asimismo, las autoridades procedieron a labrar las actuaciones correspondientes, dando continuidad al trámite administrativo y judicial derivado del hecho registrado durante la noche.