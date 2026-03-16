Los padres de la bebé abusada por sus padrinos cuestionan la liberación de los acusados

A finales de la semana pasada, un hombre y una mujer que son pareja y están imputados por abuso sexual en la infancia y producción de imágenes de abuso sexual recuperaron la libertad. Ambos están sospechados de haber ultrajado a su ahijada, una niña, en un caso que conmociona profundamente a la familia de la víctima.

La liberación fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, que resolvió otorgarles la libertad mientras continúa el proceso judicial. En paralelo, el Juzgado de Control de Garantías Nº 4 estableció una serie de restricciones en contra de los acusados, además de ordenar su inmediata liberación. De esta manera, los imputados transitarán —al menos en principio— el resto del proceso en libertad.

La resolución judicial provocó un fuerte impacto emocional en los padres de la menor, quienes expresaron públicamente su sorpresa, dolor e indignación ante lo ocurrido.

El encuentro inesperado frente a la fiscalía

El testimonio de los padres fue brindado a La Unión, donde relataron el momento en el que acudieron a la fiscalía para intentar comprender la situación judicial. Según explicaron, el encuentro con los acusados ocurrió de manera inesperada.

"Sí, venimos a preguntar qué es lo que había pasado, porque esto nos sorprende cada vez más. Venimos a tratar de hablar con el fiscal y nos cruzamos ellos acá en la entrada como si nada", relataron. En ese contexto, explicaron que acudieron al lugar para intentar hablar con el fiscal y obtener respuestas. Durante ese contacto, señalaron que el propio fiscal les explicó que la situación respondía a estrategias de la defensa.

"Bueno, hubo un malentendido ahí. Fuimos a hablar con el fiscal. El fiscal nos dijo que son estrategias de ellos, de los abogados, cómo se manejan", indicaron.

La escena, según describieron, profundizó la angustia que atraviesan desde que conocieron la decisión judicial.

Sorpresa y desesperación

Los padres de la menor manifestaron que la liberación de los imputados los tomó completamente por sorpresa, especialmente después de los meses transcurridos desde el inicio de la causa. "La verdad que no sé qué están esperando para ver qué es lo que pasa, qué irá a pasar. Yo estoy muy mal, muy mal y no sé qué irá a pasar, porque realmente no esperaba esto", señalaron.

Ante la pregunta de si la decisión judicial los sorprendió, respondieron con contundencia: "Sí, lo sorprendió que le dieran la libertad, porque no sé qué más pruebas tienen, todas las pruebas. No sé qué otra más quiere o quiera pasar. No entiendo".

También afirmaron que no recibieron información previa sobre la resolución que permitió la excarcelación. "No lo dicen nada, mire, pasa esto, va a pasar algo, le van a dar libertad. No sabemos nada. Venimos ahora acá y nos cruzamos", explicaron.

Si bien ya sabían que la libertad había sido otorgada el viernes, indicaron que acudieron a la fiscalía para intentar comprender qué había ocurrido.

El pedido al juez y el temor por otros niños

En medio de la conmoción, los padres realizaron un fuerte pedido dirigido al juez, cuestionando que los imputados permanezcan en libertad mientras continúa el proceso. "Quiero pedirle al señor juez que así como le otorgaron la inmediata liberación, que ellos no anden acá afuera como si nada", expresaron.

Además, manifestaron su temor por la seguridad de otros niños. "Sí son un peligro para todas las criaturas, no tan solo para mi hija fueron, sino para toda criatura que se le haya cruzado en el camino", afirmaron.

En ese mismo sentido, señalaron que creen que su hija no fue la única víctima. También expresaron que no cuentan con recursos para afrontar la defensa legal en igualdad de condiciones.

"No pude ni pagar un abogado. Ellos ya tuvieron un abogado, ahora están sueltos", señalaron.

La expectativa de que el caso llegue a juicio

De acuerdo con lo que les informó el fiscal, el juicio podría realizarse hacia fines de abril, aunque los padres insistieron en que desean que el proceso avance lo más rápido posible.

"Quiero que el juicio sea cuanto antes posible. No quiero que pasen un día más ellos en la calle", afirmaron. En ese contexto, remarcaron que esperan el cierre de la investigación para que la causa sea elevada a juicio.

"Lo único que deseo es que cierren la investigación y que se lleve esta causa a juicio", expresaron. Según indicaron, las pruebas ya se encuentran en poder de la investigación, entre ellas material encontrado en los teléfonos celulares.

"Cuando en los celulares encontraron un montón de videos y fotos de mi hija, porque si es mi hija, no es una supuesta víctima, fue una víctima", afirmaron.

Una vida marcada por el dolor

El impacto emocional del caso atraviesa profundamente a la familia. Los padres describieron cómo la situación alteró completamente su vida cotidiana. "No tengo vida, no estoy teniendo vida", señaló la madre de la niña.

"Creía ciegamente en la justicia, porque digo, bueno, ya están presos, van a pagar lo que están haciendo. Y ahora me vengo después de 10 meses que le dan la libertad", sentenció con frustración.

En su relato los papás, cuestionaron la situación de vulnerabilidad que, según sostienen, enfrentan los niños. "Nuestros niños son los que más desamparados están", afirmaron.