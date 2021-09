Los testigos declararon que al sumariante judicial la Brigada lo venía ya siguiendo

Tal como informó este diario en su edición de ayer, dio inicio en el Juzgado Correccional N° 3 el juicio oral y público que tiene en el banquillo de los acusados a Ramón Gutiérrez, quien hasta el año 2017, se desempeñaba como sumariante judicial en el Poder Judicial de la provincia.

La audiencia inició a las 9.00 de la mañana, con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio para luego, el juez Javier Herrera darle la palabra al imputado, quien es asistido por la Dra. Mariana Vera, quien optó por guardar silencio.

Como en la etapa previa al plenario, el imputado por haber pedido dinero en concepto de rescate por una moto denunciada como robada había prestado declaración en el recinto y se la leyó. A líneas generales, Gutiérrez negó el hecho, indicando que en el horario en el que supuestamente había acudido a la casa de Santiago Aguiar, el propietario de la moto robada, él se encontraba prestando servicio en la Unidad Judicial N° 4 en la que trabajaba.



Testigos

Luego, inició la ronda de los testigos. El primero en sentarse ante el estrado fue Santiago Aguiar, el damnificado, quien dijo no recordar mucho del hecho ya que había pasado mucho tiempo. Sin embargo, y a preguntas de las partes, recordó que el imputado llegó a su casa y le pidió dinero, a cambio de recuperar la moto.

“Mi hermana -dijo el testigo- le tomó una foto cuando estaba en mi casa y, cuando iba a ir a pagar el rescate, llegó la gente de la Brigada de Investigaciones y me dijo que no fuera porque me iban a quitar la plata y no iba a recuperar la moto”. Dijo también, que cuando vieron la foto, los policías dijeron “que a este lo venían ya siguiendo”.

Después, declaró su padrastro, quien también contó casi similar al primer testigo, indicando que “preguntando a distintas personas de que si habían visto quién se llevó la moto, llegó el imputado a su casa y pidió el rescate”.

También, declaró la madre de la víctima y el delegado judicial por ese entonces, Dr. Jorge Gordani, quien, a preguntas de las partes, respondió que “el imputado cumplía con su trabajo y era muy predispuesto encontrándose el día del hecho de tutor, pero no pudo precisar si vio al imputado en la unidad judicial”.

Finalmente, el debate pasó a un cuarto intermedio para hoy, a las 8.30, cuando se espera escuchar a los demás testigos citados para el plenario.