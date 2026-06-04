Magistrados catamarqueños en un encuentro nacional para fortalecer la protección de las infancias

La provincia de Catamarca estuvo representada en uno de los encuentros más importantes vinculados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito judicial argentino. La ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, junto a los jueces del Fuero Penal Juvenil, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, participaron del IX Encuentro Nacional de la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de niñas, niños y adolescentes, realizado en la provincia de Buenos Aires.

La participación de los magistrados catamarqueños se dio en el marco de una convocatoria que reunió a representantes de las 24 jurisdicciones del país, consolidando un espacio de intercambio destinado a fortalecer el trabajo judicial en materia de protección integral de las infancias y adolescencias.

El encuentro permitió compartir experiencias y generar instancias de diálogo sobre las distintas realidades que atraviesan las provincias, promoviendo una mirada federal sobre los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia en relación con la garantía y el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Un encuentro para compartir experiencias

La actividad tuvo como eje central el intercambio de conocimientos y experiencias entre magistrados que desarrollan tareas vinculadas a la protección de derechos de las infancias y adolescencias.

Durante las jornadas de trabajo se abordaron problemáticas comunes que atraviesan las distintas jurisdicciones del país y se analizaron herramientas destinadas a fortalecer las respuestas institucionales frente a situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes.

El objetivo fue consolidar espacios de cooperación y aprendizaje mutuo, permitiendo que los participantes compartieran prácticas implementadas en sus respectivas provincias y debatieran estrategias para optimizar el funcionamiento de los sistemas judiciales especializados.

Entre los principales ejes de trabajo desarrollados durante el encuentro se destacaron:

El acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes.

La participación de las infancias y adolescencias en los procesos judiciales.

El fortalecimiento de las respuestas institucionales.

El intercambio de experiencias entre jurisdicciones.

La construcción de buenas prácticas judiciales.

Estas temáticas constituyeron el núcleo de las actividades desarrolladas a lo largo del encuentro y permitieron generar instancias de reflexión colectiva entre los magistrados participantes.

El acceso a derechos como eje central del debate

Uno de los aspectos más relevantes de las jornadas estuvo vinculado con el análisis del acceso efectivo a los derechos por parte de niñas, niños y adolescentes.

Los participantes debatieron sobre la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan garantizar el pleno ejercicio de esos derechos y promover una mayor participación de las infancias y adolescencias en los procesos judiciales que los involucran. Asimismo, se trabajó sobre las herramientas institucionales disponibles para brindar respuestas adecuadas frente a las distintas problemáticas que afectan a este sector de la población.

El intercambio de perspectivas entre magistrados provenientes de diferentes provincias permitió enriquecer los debates y conocer experiencias desarrolladas en distintos puntos del país.

Los desafíos ante la próxima Ley Penal Juvenil

Uno de los temas que concentró especial atención durante el encuentro fue el análisis de los desafíos que deberán afrontar las jurisdicciones argentinas ante la próxima entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil.

La reforma está prevista para septiembre y representará un cambio significativo para los sistemas de justicia juvenil de todo el país. En ese contexto, los magistrados abordaron las adecuaciones que deberán implementarse para responder a las nuevas exigencias normativas y garantizar una correcta aplicación de la legislación.

La futura entrada en vigencia de la ley plantea la necesidad de revisar procedimientos, fortalecer estructuras institucionales y adaptar mecanismos de intervención en cada jurisdicción.

Por ello, el encuentro constituyó una instancia relevante para anticipar escenarios y analizar de manera conjunta los desafíos que surgirán a partir de la implementación de la reforma.

El impulso de UNICEF Argentina

La realización del IX Encuentro Nacional de la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de niñas, niños y adolescentes contó con el impulso de UNICEF Argentina.

La participación de magistrados de todo el país permitió fortalecer una red de trabajo orientada a la promoción y protección de los derechos de las infancias y adolescencias. A través de este espacio, jueces y juezas de distintas provincias pudieron intercambiar miradas, construir consensos y profundizar el trabajo conjunto en torno a una agenda común vinculada a la garantía de derechos.

La articulación entre las distintas jurisdicciones se presenta como una herramienta fundamental para enfrentar desafíos compartidos y avanzar en la consolidación de respuestas institucionales más eficaces.