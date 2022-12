Malestar por el accionar del Fiscal Palacios: la familia solicitará se sume un fiscal coayudante

Tras la confirmación que la muerte del ex ministro Juan Carlos Rojas fue violenta, tal como lo determinó la segunda autopsia, es por esto que el accionar del fiscal de Instrucción, Dr. Laureano Palacios está en mira, sobre todo en la de la familia.

Mientras el funcionario sostenía que “no hubo ningún accionar negligente por ninguna de las partes” y que “no son concluyentes las pericias, lo que sí es contundente es el golpe en la cabeza”, los familiares del ex dirigente gastronómico reclama justicia y una más ajustada investigación. Para ello, es que va a solicitar no el apartamento de Palacios pero sí que otro fiscal se suma a la causa. Así lo confirmó el abogado de quienes este lunes mismo se constituyeron como querellantes.

Al respecto, en declaraciones a Radio Valle Viejo, el Dr. Iván Sarquis marcó “no se va a pedir el apartamiento del fiscal Palacios pero sí que se sume un fiscal coayudante, porque hoy urgen respuestas. Lo último que quiere la familia es ser un escollo en la investigación”. El letrado reconoció tener diferencias con la investigación y apuntó que se transitan 72 horas claves para poder obtener definiciones sobre el homicidio.

Luego indicó “la familia está sumida en la preocupación lógica de que encuentre al o a los responsables del hecho y que esto finalmente se resuelva”, apuntando de esta manera que más allá del apartamiento del fiscal o no, la prioridad de los familiares pasa también por la pronta resolución del caso.

En este sentido, Sarquis destacó la existencia de “un nivel brutal de incredulidad por el desenlace y por el panoráma en el que nos encontramos, así que necesitan respuestas”. Anunció, en cuanto al vehículo encontrado en la madrugada de este martes, propiedad de Juan Carlos Rojas, “que se van a pedir una serie de medidas provatorias”.

Se debe tener en cuenta que el cuerpo de Rojas estaba previsto que fuera cremado en la jornada de ayer, lo que se evitó luego de las declaraciones de Luis Barrionuevo, las que pusieron el alerta sobre que la muerte del ex ministro no había sido por causas naturales. Hasta ese momento la justicia no definía el tipo de muerte de Rojas y no había interpuesto medidas sobre el cuerpo, el que ya había sido entregado a la familia.