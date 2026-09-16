Marcha por Norma Tula: "Nunca manifestó un episodio de psicosis pero sí odiaba a su madre"

A casi dos meses del matricidio de Norma Beatriz Tula, ocurrido en La Chacarita, familiares de la víctima concretaron este miércoles la marcha que habían anunciado bajo una consigna central: pedir justicia.

La movilización contó con la participación de familiares, vecinos, amigos y personas que conocían a Norma Tula, quienes se sumaron al reclamo impulsado por la familia de la víctima. La primera marcha comenzó a las 9.30, con concentración en la esquina de avenida Güemes y Rivadavia. Desde allí, los manifestantes iniciaron el recorrido por calle Rivadavia en dirección a la Plaza 25 de Mayo.

Una vez en la plaza, los participantes dieron una vuelta por el espacio público para luego continuar la movilización hasta la Catedral Basílica, completando así el recorrido previsto para esta jornada de reclamo.

La manifestación se desarrolló en un contexto en el que la familia busca que el caso continúe siendo investigado y que se revisen los elementos incorporados al expediente, particularmente frente al planteo relacionado con la inimputabilidad de Joaquín Tula, hijo de la víctima y único detenido por el matricidio.

La familia cuestionó el planteo de inimputabilidad

En diálogo con La Unión, Silvina Tula, sobrina de Norma Tula, se refirió de manera contundente a la salud mental de Joaquín Tula y rechazó la posibilidad de que sea considerado inimputable.

Según expresó la familiar, "es una persona normal, totalmente sana". En esa misma línea, sostuvo que nunca había manifestado un episodio de psicosis. La declaración de Silvina Tula incluyó también una referencia a la relación entre Joaquín y su madre. Al respecto, afirmó: "Nunca manifestó un episodio de psicosis ni nada de eso. Si era atrevido con su madre. Odiaba a su madre".

Las expresiones de la sobrina de la víctima forman parte del reclamo que la familia llevó a la calle mediante la movilización de este miércoles, donde uno de los principales pedidos está relacionado con que no se cierre esa instancia de análisis sobre la responsabilidad del detenido a partir de un planteo de inimputabilidad.

"Espero que se escuche nuestro pedido de justicia"

Silvina Tula también se refirió al objetivo de la marcha y expresó su expectativa de que la movilización permita visibilizar el reclamo de la familia.

"Espero que la gente se sume, espero que se escuche nuestro pedido de justicia", manifestó. En ese sentido, planteó además la necesidad de que las pruebas incorporadas al caso sean revisadas y analizadas. Su pedido apunta específicamente a que "se revisen las pruebas como se tienen que analizar".

La familiar de Norma Tula remarcó, además, que uno de los principales objetivos de la familia es evitar que Joaquín Tula sea declarado inimputable. Al respecto, sostuvo: "Principalmente que no se lo declare inimputable. Porque, como dije antes, es una persona totalmente normal que cometió un crimen". De esta manera, el reclamo expresado durante la movilización quedó concentrado en dos aspectos señalados por la familia: el pedido de justicia por la muerte de Norma Beatriz Tula y la oposición a que el único detenido sea declarado inimputable.

La posición de la querella sobre las pericias

Durante la marcha también estuvo presente el abogado de la querella, quien se refirió a las actuaciones realizadas en relación con las pericias sobre inimputabilidad y explicó la posición asumida por la representación de la familia.

El letrado señaló que la querella ya presentó la oposición al resultado de las pericias sobre inimputabilidad y que también incorporó los argumentos que fundamentan esa oposición. Según explicó, no se trata solamente de una cuestión vinculada con una interpretación o apreciación general, sino de una presentación en la que la querella expuso las razones por las cuales cuestiona el resultado de las pericias.

El abogado consideró, además, que el pedido formulado por la defensa fue realizado de manera prematura. En sus palabras, "no es solamente una mera cuestión de cultura y creemos que fue muy prematuro por parte de la defensa haber hecho ese pedido".

En ese marco, planteó la necesidad de actuar con cautela frente al estado actual de la causa y cuestionó que, a partir de un período relativamente breve de investigación y de un informe de la junta interdisciplinaria, se pretenda avanzar hacia una definición.

Pedido para profundizar la investigación

El abogado de la querella sostuvo que "no creo que en dos meses ya la causa con solo un mero informe de la junta interdisciplinaria se tenga que cerrar". Al mismo tiempo, señaló que tampoco consideraba necesario que el proceso avanzara de manera inmediata hacia un juicio por jurado. Según explicó, "podía pasar también al revés y tampoco era necesario que en un mes tengamos un juicio por jurado".

Su planteo se centró en la necesidad de mantener una postura cautelosa y permitir que se incorporen nuevos elementos al expediente antes de adoptar decisiones.

"Creo que en este caso hay que ser cautelosos, faltan pruebas, creo que hay elementos que aportar, tanto testimoniales como técnicos", manifestó el representante de la querella. De acuerdo con su exposición, esos elementos pendientes podrían contribuir a completar el expediente y aportar información para el análisis de la causa.