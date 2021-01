Marcharon por la muerte de una niña, a quien le realizaron una presunta mala praxis

Cerca de 500 personas acompañaron la marcha convocada por los padres de Melanie Carrazana, la nena que falleció hace uno días cuando era trasladada en ambulancia hacia la Capital de la provincia.

La multitudinaria marcha partió de la terminal de ómnibus Raúl Alfonsín para recorrer luego las calles céntricas del departamento, carteles pidiendo justicia, velas encendidas y muestras de cariño fueron parte de la marcha de silencio “muchísima gracias a todos por habernos acompañado en esta lucha que va a ser muy larga, a la familia, los amigos. No quisiera que esta sea la primera ni la última marcha, me sorprendió la cantidad de gente, quiero que me den fuerza para poder seguir” dijo Walter Carrazana, padre de la nena de 7 años.

“No voy a poder solo, ojala que el pueblo me pueda acompañar, esto es por mi hija, es para el bien de todos, en algún momento tiene que cambiar todo esto, no puede ser que estén pasando estas cosas en el hospital, esas negligencias, tengo entendido que siguen dando - turnos ? para hacerse análisis para febrero, acá es el único lado que pasa eso” reclamó el padre de la menor, a su vez adelantó que la próxima semana presentará una nota a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia sobre lo acontecido y los pasos a seguir en el ámbito de justicia.

FM La Perla