María Espeche: "Hoy hace un año, mi amada niña, que no te tengo; mi corazón llora de dolor"

A un año del brutal femicidio y homicidio de Brenda Micaela Gordillo a manos de Naim Vera, según confesó-el crimen- el acusado; la familia de la víctima realizó una marcha para recordar a la joven y pedir que el imputado "de la cara" en el juicio que, en principio, se desarrollaría en el próximo mes de abril en la Cámara Penal N° 1. Ayer, la Corte de Justicia formalizó la designación como fiscal coadyudante en el debate al Dr. Hugo Costilla, quien llevó adelante la investigación penal preparatoria. Él junto al fiscal natural de la Cámara, Dr. Jorge Silva Molina, representarán al ministerio público.

La marcha fue convocada para las 9.00 de la mañana y el lugar de reunión fue el Paseo de la Fe en la plaza principal 25 de Mayo. Allí, acompañadas con pancartas y carteles con la leyenda "Justicia para Brenda" y "cadena perpetua para Naim", más de medio centenar de personas se reunieron y marcharon por las principales calles de la ciudad. Entre las personas que acompañaban a María Espeche, mamá de Brenda, estaban los familiares de Hugo Ariel Ocampo, quien fue asesinado a mediados del mes pasado en Antapoca, departamento Valle Viejo.



Luego de pasar por enfrente a la Corte de Justicia y la Fiscalía General, los manifestantes detuvieron la marcha enfrente a la Cámara Penal N° 1, donde próximamente se llevará a cabo el juicio oral.

Alli, María Espeche leyó una carta que escribió para Brenda, recordándola en este primer aniversario de su desaparición física. "Hoy, hace un año, mi amada niña, que no te tengo; mi corazón llora de dolor, mi alma está destrozada al no tenerte".

Mediante un conmovedor pedido de justicia, se dirigió a su hija: "Te prometo que lucharé contra quien sea para que tengas justicia; no permitiré que tu nombre sea manchado por corruptos".

En relación al juicio, advirtió: "No permitiremos que nos ataquen y nos disparen con falacias y mentiras, porque no tienen argumentos más que apañar al femicida".

"Basta de ensuciar el buen nombre de mi hija", agregó posteriormente.

Finalmente, insistió: "No bajaré los brazos ante nadie del poder, al contrario, me hiciste fuerte para luchar como lo hiciste siempre vos; te amo con el alma, mi niña. Justicia por mi niña".

Por la noche, la familia de Brenda hizo oficiar una misa en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle, en memoria de la joven asesinada.