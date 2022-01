Mariel Suárez, la jueza que besó a un preso es defensora de la paridad de género y especialista en cibercrimen

Mariel Suárez, una jueza penal de Comodoro Rivadavia, fue sancionada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, luego de que se conociera un video en el que se besa con Cristian “Mai” Bustos, un preso condenado a cadena perpetua.

La jueza había sido parte del Tribunal que determinó la pena para Bustos el 22 de diciembre en un juicio realizado en Esquel. Suárez había sido la única en votar en disidencia de la condena a prisión perpetua, y había pedido una pena menor por el crimen cometido por Bustos en el año 2009.

El encuentro entre la magistrada y el condenado fue el pasado 29 de diciembre en horas de la tarde, en un aula del Instituto Penitenciario Provincial ubicado entre Trelew y Puerto Madryn. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó iniciar actuaciones administrativas por “conductas inadecuadas”.

Defensora de la paridad de género en la Justicia

Además de especializarse en el cibercrimen, Mariel Suárez es una férrea defensora de la paridad de género dentro de la Justicia. La jueza penal así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde publicó algunas entrevistas en las que se refirió al tema.

En una entrevista con el medio local Azul Media, se refirió a la composición del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, el mismo que le inició un sumario por besarse con un preso. “Las mujeres que viven en la provincia necesitan estar representadas por una justicia con porte femenino”, aseguró en agosto de 2021.

En aquel momento, solicitó cambios en el STJ: “Tiene que ver con el derecho a la igualdad, la posibilidad. Está lleno en la Justicia de mujeres y acá no hay ninguna, tiene que haber al menos tres mujeres porque son seis los miembros del Superior Tribunal de Justicia”.

“El resto de las instancias menos el STJ está ocupado por más del 50% de mujeres. Nos hemos capacitado, tuvimos que demostrar nuestras capacidad y lo hemos probado. En la instancia superior no se nos ha permitido ocupar ningún cargo. La mujer tiene que integrar todas las instancias de toda la sociedad”, aseguró Suárez.

Experta en Derechos Digitales, triple Magíster y a favor de un Código de Convivencia

La especialidad de Suárez es el cibercrimen. La magistrada tiene un triple Magíster en cibercrimen, ciberseguridad y perito Informática Forense. En su Facebook ofrece recomendaciones a los usuarios para que puedan evitar el ciberdelito.

La jueza penal suele dar charlas internacionales sobre cómo evitar este tipo de delitos que, según ella, atentan contra las personas de mayor edad que no conocen las redes sociales en su totalidad.

Además, en los últimos meses se mostró a favor de un Código de Convivencia Ciudadana en Chubut que delimite las conductas que se pueden tener en las calles de su provincia.

“Cuidar autos sin autorización es un delito en Chubut, pero limpiar los vidrios o lavar el coche no. Si no está escrito en el Código no se pueden juzgar ni sancionar otras conductas”, escribió en su Facebook.