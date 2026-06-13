Megaoperativo en Catamarca: detectaron 15 alcoholemias positivas en cerca de 200 controles

En las primeras horas de la madrugada de este sábado, las calles de la Capital se convirtieron en el escenario de un importante operativo interprovincial de control vehicular, fiscalización de documentación y alcoholemia. Este despliegue técnico y humano formó parte de una estrategia integral orientada de forma directa a fortalecer la prevención, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar una circulación más segura para todos los ciudadanos.

La magnitud de las acciones requirió una articulación multiagencial sin fisuras, logrando convocar y coordinar los esfuerzos de organismos de diversas jurisdicciones que unieron sus capacidades operativas en el territorio. Del dispositivo participaron activamente los equipos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), trabajando en absoluta paridad junto a la Dirección Provincial de Seguridad Vial y la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. A este entramado de seguridad vial se sumó el Municipio de la Capital, el cuerpo especializado del Grupo Kappa y el soporte territorial de los agentes de seguridad pertenecientes a las Comisarías Cuarta y Quinta.

Radiografía del control: Cerca de 200 fiscalizaciones en la mira

El procedimiento nocturno arrojó una gran actividad de supervisión en los puestos de control establecidos de manera estratégica. Durante el desarrollo de la jornada de fiscalización, se realizaron cerca de 200 controles vehiculares, lo que permitió obtener una muestra clara del estado de situación actual de los conductores que transitan por la capital.

El examen minucioso de cada caso arrojó datos precisos y encendió alarmas específicas en lo que respecta a la conducción bajo los efectos del alcohol y las irregularidades administrativas. Los resultados técnicos obtenidos tras las pruebas directas en el lugar se detallan de la siguiente manera:

Alcoholemias positivas: Se detectaron un total de 15 casos de conductores que superaban los límites permitidos. De esta cifra global, 9 correspondieron a motociclistas y 6 a automovilistas.

Graduación máxima registrada: El pico más alarmante del operativo lo protagonizó un conductor de automóvil, a quien se le detectó una graduación extremadamente elevada de 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre.

Irregularidades en documentación: Se procedió a labrar actas por faltas documentales graves en 10 vehículos. Sus conductores circulaban con licencias vencidas o presentaban la anomalía de registrar datos que no coincidían con los consignados en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Faltas en elementos de seguridad pasiva: Un total de tres motociclistas fueron plenamente infraccionados por circular en la vía pública sin el casco protector reglamentario.

Sanciones severas y el horizonte de la Fiesta del Poncho

La rigurosidad de las normativas vigentes se aplicó de manera inmediata ante los hallazgos del operativo. Desde los organismos intervinientes se remarcó con firmeza que este tipo de operativos conjuntos tienen como norte fundamental reforzar la concientización y prevenir conductas de riesgo que puedan derivar en siniestros viales. Por ello, no hubo margen para la tolerancia: todos los vehículos involucrados en infracciones fueron retenidos en el acto y trasladados de forma directa al corralón municipal, donde quedaron bajo la órbita de actuación y a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.

El operativo de esta madrugada no se presenta como un hecho aislado, sino como el eslabón de una política de control continuo. Las autoridades informaron formalmente que este tipo de controles continuarán desarrollándose de manera sorpresiva y coordinada en distintos puntos de la provincia. El esquema preventivo no solo mantendrá su regularidad actual, sino que se anticipó que los procedimientos se intensificarán durante la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, un periodo de alta concurrencia donde el flujo vehicular exige la máxima presencia del Estado para resguardar la vida y el orden público en las rutas y accesos locales.