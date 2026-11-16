Milagro en Fiambalá: el chofer del camión siniestrado es trasladado "estable" al "San Juan"

Un desenlace que inicialmente estuvo rodeado de incertidumbre terminó con una noticia alentadora en Fiambalá: el chofer del camión que protagonizó un violentísimo siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 60 sobrevivió, pese a la gravedad del episodio y a las características del impacto que lo dejaron atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina.

Durante las primeras horas posteriores al accidente circularon versiones cruzadas acerca del estado del conductor. La información sobre si había logrado sobrevivir o no generó dudas, en medio de la magnitud del siniestro y de las dificultades que enfrentaron los equipos de rescate para poder liberarlo.

Ante ese escenario, fue el responsable del Hospital Dr. Luis Agote, el doctor Lindor Quintar, quien salió a brindar precisiones y despejar las versiones que se habían generado alrededor de la situación del camionero.

El profesional confirmó que el conductor permanecía con vida a pesar de la violencia del impacto y del prolongado operativo desplegado para rescatarlo. La confirmación permitió conocer la evolución inicial de la víctima después de haber permanecido atrapada durante aproximadamente tres horas en el interior de la cabina.

Tres horas para liberarlo de la cabina

Uno de los aspectos más dramáticos del episodio estuvo relacionado con las tareas necesarias para retirar al trabajador del vehículo siniestrado. El camionero había quedado atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, una situación que demandó la intervención de distintas fuerzas y alrededor de tres horas de labores para concretar su rescate.

La complejidad del procedimiento estuvo directamente vinculada con las condiciones en las que quedó el habitáculo del camión después del violento siniestro ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 60, en jurisdicción de Fiambalá. Durante ese tiempo, los equipos intervinientes trabajaron para poder liberar al conductor, cuya situación generó preocupación debido a la gravedad del accidente y a la incertidumbre inicial sobre sus posibilidades de supervivencia.

Finalmente, Facundo Palmieri, de 28 años, pudo ser rescatado y trasladado al Hospital Dr. Luis Agote, donde recibió las primeras atenciones médicas y se realizaron las evaluaciones correspondientes para determinar las lesiones sufridas.

El conductor está "estable"

En diálogo con Radio Valle Viejo, el doctor Lindor Quintar confirmó que el paciente se encontraba estable, pese a las lesiones que sufrió como consecuencia del accidente.

El responsable del establecimiento sanitario precisó que Palmieri presentaba una luxación de la cadera izquierda, una de las lesiones identificadas durante la atención médica posterior a su ingreso. De acuerdo con la información proporcionada por el profesional, el camionero llegó al Hospital Dr. Luis Agote minutos después de las 6 de la mañana de este lunes, luego de haber sido rescatado del interior del vehículo.

Tras las primeras intervenciones y la evaluación de su estado de salud, se resolvió avanzar con su derivación hacia la ciudad Capital, donde continuaría recibiendo atención médica.

El traslado comenzó pasadas las 9 de la mañana, por lo que se concretó durante las primeras horas de la jornada, después de que el equipo médico confirmara que el paciente se encontraba estable.

Derivación al Hospital "San Juan"

Otro de los datos aportados por Quintar estuvo relacionado con el procedimiento utilizado para disponer el traslado del paciente. Si bien Palmieri cuenta con obra social, fue derivado en ambulancia al Hospital San Juan Bautista, de acuerdo con los protocolos establecidos por el sistema de salud de la provincia.

La decisión respondió al procedimiento sanitario previsto para este tipo de situaciones, por lo que la cobertura médica particular del camionero no modificó el mecanismo de derivación dispuesto por el sistema público provincial. De esta manera, después de recibir las primeras atenciones en el Hospital Dr. Luis Agote de Fiambalá, el conductor inició su traslado hacia la Capital para continuar con la asistencia médica correspondiente.

Los datos confirmados por el responsable del establecimiento permitieron aclarar las versiones que habían circulado durante las horas posteriores al siniestro y establecer cuál era la situación del trabajador.