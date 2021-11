Morales se constituyó en querellante: "me asiste la verdad, y toda la verdad, ya la dije"

El fiscal Rafael Vehils Ruiz había adelantado en la jornada de ayer que en el marco de la denuncia realizada por supuestas amenazas del fiscal Santos Reynoso tras la indagatoria del martes en el Juzgado Federal, en la jornada de hoy se iba a presentar a prestar testimonio el Dr. Juan Pablo Morales.

El excamarista, quien recordemos denunció que tras haber sido indagado en la causa por narcotráfico, Reynoso amenazó con golpearlo, comentó a la salida de su declaración que se hizo presente para dar detalles de lo que fue su indagatoria, la cual calificó de "falsa, arbitraria y carente de sentido de imputación del Ministerio Público. Por eso ratifiqué cada uno de los términos".

Morales irónicamente luego se preguntó: "Me cabe preguntar, ¿si un chico de un barrio es detenido por la supuesta comisión de un delito porqué no puede ser detenido un funcionario con el poder que tiene en el flagrante delito? Eso será materia de análisis".

El abogado indicó luego que se constituyó el querellante particular de la causa y "no pararé hasta las últimas consecuencias. Y sostengo desde ya mi total y absoluta ajenidad a los hechos". Y remató que talvez luego de esta acusación por narcotráfico "me van a acusar de trata de personas".

Añadiendo luego, en el diálogo que mantuvo con la prensa, que "me asiste la verdad y toda la verdad ya la dije", añadió Morales para indicar luego que "los extremos de las imputaciones no existen. Las declaraciones de ciertas personas, tengo probado que no fueron así".

"Lo único que lamento es el sufrimiento de mi familia, de mis hijos y de los hijos de mi señora. Nada más", finalizó.

Molesto con Russo

El ex funcionario apuntó luego contra Alexis Russo, presidente del Colegio de Abogados, quien comentó sobre la causa Morales indicando que se iba a estudiar la posibilidad de hacer intervenir el Tribunal de Disciplina, señalando que las mismas según su entender son "preocupantes por donde se las mire". Y dijo que "parece que no se están respetando las garantías constitucionales y los derechos".

"No tengo nada contra del presidente del Colegio pero me parece que es muy joven aún y que debería estudiar. Parece ser que las presiones son muy grandes y existen", sentenció.