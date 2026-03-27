Morena Rial: le dictaron 3 años de prisión efectiva tras un juicio abreviado

La Justicia condenó a Morena Rial a tres años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado, una instancia procesal en la que la imputada reconoció su responsabilidad en el hecho investigado y aceptó la pena acordada con la fiscalía.

Este mecanismo permitió cerrar el proceso sin llegar a un juicio oral, en un contexto judicial complejo para la mediática, quien enfrentaba una causa por robo con distintos agravantes. La resolución implica un desenlace anticipado del expediente, sustentado en el reconocimiento de los hechos por parte de la acusada.

La modalidad de cumplimiento de la pena

Según se informó, la condena será cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en línea con la situación en la que Morena Rial se encontraba al momento del fallo.

El periodista Martín Candalaft brindó detalles sobre la resolución durante el programa DDM, emitido por América TV. Allí explicó que la condena establece:

Tres años de prisión efectiva

Cumplimiento bajo arresto domiciliario

Continuidad de la situación actual de detención

"Tres años de cumplimiento efectivo en la misma situación que está ahora, presa con domiciliaria", precisó el periodista, sintetizando el alcance de la medida.

Cómputo de la pena y posible libertad condicional

Uno de los aspectos centrales del fallo es el cómputo del tiempo ya cumplido en detención, lo que incide directamente en los plazos futuros del cumplimiento de la pena.

De acuerdo con lo explicado, este cálculo abre la posibilidad de que Morena Rial pueda acceder a un beneficio de libertad condicional en un plazo estimado de ocho meses, aunque esta instancia dependerá de la evaluación judicial correspondiente.

En particular, la eventual concesión de este beneficio quedará sujeta a la decisión de la jueza Coelho, quien deberá analizar el cumplimiento de los requisitos legales.

Un escenario penal más favorable

Antes de concretarse el acuerdo abreviado, la situación judicial de la imputada era considerablemente más gravosa. Según se detalló, enfrentaba una pena en expectativa de hasta 10 años de prisión, debido a la presencia de distintos agravantes en la causa.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía implicó, en términos judiciales, una reducción significativa del riesgo penal, estableciendo una condena menor y bajo condiciones de cumplimiento menos restrictivas.

Este resultado refleja el impacto del juicio abreviado como herramienta procesal, que permite a las partes arribar a una resolución consensuada, evitando la instancia de debate oral.

Condiciones personales y entorno familiar

En el marco del cumplimiento de la pena, Morena Rial podría continuar su vida bajo arresto domiciliario junto a su hijo Amadeo. Según lo informado, residiría en el departamento de su hermana, Rocío, mientras transcurre el período de condena.

Este aspecto introduce una dimensión personal en la ejecución de la pena, vinculada a la organización familiar y al contexto en el que se desarrollará el cumplimiento de la sanción.

Posibles derivaciones del caso

A pesar de que la condena ya fue dictada, el expediente podría tener nuevas instancias en los próximos días. Uno de los puntos aún pendientes es la postura de las víctimas frente al acuerdo alcanzado.

Según indicó Candalaft, es "muy probable" que se avance en algún tipo de compensación económica, lo que abriría una nueva etapa dentro del proceso, ya no en el plano penal, sino en el ámbito de las reparaciones.

Entre los aspectos que podrían desarrollarse se incluyen: