Morla declaró por primera vez en el juicio y dijo que Maradona "sufría mucho la soledad"

El abogado y ex apoderado de las marcas Matías Morla declaró este jueves por primera vez en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, un proceso que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro. Su comparecencia se produjo en el marco del debate oral, en el que aportó su versión sobre el entorno médico y personal del ex futbolista durante los últimos meses de su vida.

Morla, quien además enfrentará un juicio oral y público en la causa vinculada a las marcas de Maradona junto a otros cinco acusados, centró buena parte de su testimonio en defender la actuación del neurocirujano Leopoldo Luque, a quien definió como el médico de confianza del ex capitán de la Selección argentina.

Al mismo tiempo, cuestionó la decisión de que Maradona permaneciera en la vivienda del barrio cerrado San Andrés, al calificar esa elección como una "ridiculez".

La declaración se desarrolló en presencia de Dalma Maradona, Gianina Maradona, Jana Maradona y Verónica Ojeda, quienes asistieron a la audiencia en la que el abogado respondió a las preguntas formuladas por las partes.

"Fue el mejor amigo" y el administrador de sus negocios

Durante su exposición, Morla afirmó que fue el "mejor amigo" de Diego Armando Maradona y explicó que administró los negocios del ex futbolista desde junio de 2014 hasta el 25 de noviembre de 2020, fecha del fallecimiento del ídolo argentino.

Ese vínculo profesional y personal fue uno de los ejes de su declaración, en la que describió distintos aspectos de la relación que mantenía con Maradona y del contexto que rodeó sus últimos meses de vida.

La defensa de Leopoldo Luque

Uno de los momentos centrales del testimonio estuvo dedicado a la figura del neurocirujano Leopoldo Luque.

Morla sostuvo de manera enfática que Diego Armando Maradona "lo amaba" y que entre ambos existía "una tremenda confianza". Además, ratificó que Luque era el "médico de confianza" del ex futbolista.

El abogado relató que conoció a Luque en marzo de 2020, aunque aclaró que el profesional ya formaba parte de la vida de Maradona antes de ese encuentro.

También precisó varios aspectos relacionados con su intervención médica:

Leopoldo Luque conocía a Maradona desde hacía cinco años.

No fue quien lo operó por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Fue quien incorporó a la psiquiatra Agustina Cosachov al equipo médico.

Estas afirmaciones formaron parte de la reconstrucción que realizó Morla sobre el tratamiento recibido por el ex futbolista durante el año marcado por la pandemia de coronavirus.

Los médicos tratantes y el estado de salud de Maradona

Según el testimonio del abogado, durante el año de la pandemia los médicos tratantes de Maradona eran Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Morla describió además el estado emocional que atravesaba el ex jugador, al señalar que padecía "mucha depresión".

De acuerdo con su relato, esa situación estaba estrechamente vinculada con las recaídas en el consumo de alcohol.

"Siempre caía y salía de la bebida", expresó el abogado, quien además sostuvo que esas recaídas se producían principalmente a raíz de los conflictos con su ex pareja Rocío Oliva.

En ese sentido, resumió esa dinámica con una frase puntual: "Cuando se peleaba con ella volvía al alcohol".

La valoración del trabajo del psicólogo Carlos Díaz

Durante las preguntas formuladas por el fiscal Patricio Ferrari, Morla reconoció que tuvo "más afinidad" con el psicólogo Carlos Díaz que con Leopoldo Luque.

El abogado calificó al especialista en adicciones como un "fenómeno" y sostuvo que realizó un "trabajo excelente" cuando abordó la problemática de Maradona.

Asimismo, al responder a las preguntas de Diego Olmedo, defensor de Díaz, recordó que los estudios toxicológicos realizados al ex futbolista no detectaron la presencia de alcohol ni de drogas.

Morla también explicó cómo conoció al psicólogo. Según relató, Díaz había atendido a Maximiliano Trimarchi, chofer de su estudio jurídico y una persona con problemas de adicción que ya había declarado semanas atrás en el mismo juicio.

Ese antecedente fue utilizado por el abogado para volver a destacar la labor que, según su visión, desarrolló el especialista cuando comenzó a asistir a Maradona.

La oposición al homenaje por los 60 años

Otro de los episodios mencionados durante la audiencia fue el homenaje realizado a Maradona cuando era entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, con motivo de su cumpleaños número 60.

El reconocimiento tuvo lugar el 30 de octubre de 2020 en el estadio del club platense.

Sobre ese episodio, Morla recordó que manifestó su desacuerdo desde un primer momento y resumió su postura con una afirmación categórica: "Yo me opuse".

Una declaración centrada en el vínculo de confianza

A lo largo de su testimonio, Matías Morla sostuvo una línea argumental basada en el vínculo de confianza que, según describió, existía entre Diego Armando Maradona y Leopoldo Luque. Al mismo tiempo, ratificó el papel de Luque y Agustina Cosachov como médicos tratantes durante el año de la pandemia, destacó el trabajo del psicólogo Carlos Díaz en el tratamiento de las adicciones y recordó distintos episodios que, a su entender, marcaron los últimos meses de vida del ex futbolista.

Su declaración incorporó precisiones sobre la relación personal y profesional con Maradona, el tratamiento médico, el estado emocional del paciente, los resultados de los estudios toxicológicos, la incorporación de Agustina Cosachov al equipo de atención y su oposición al homenaje realizado por el cumpleaños número 60 del entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, en una audiencia que contó con la presencia de familiares directos del ídolo argentino.