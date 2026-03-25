Motociclista herido tras chocar contra un animal vacuno en Ruta 14

Un siniestro vial se registró en la Ruta N°14, a la altura del kilómetro 4, aproximadamente a 150 metros del barrio Las Flores, cuando una motocicleta colisionó contra un animal vacuno que se encontraba en la calzada.

El hecho involucró a una motocicleta marca Honda, modelo CG Titan 150cc, de color rojo, conducida por Pablo Nieva Bustamante, de 40 años, quien circulaba por la zona al momento del impacto.

La presencia del animal sobre la ruta fue el factor determinante del accidente, que dejó como saldo un conductor lesionado y el vacuno en el lugar del hecho.

El estado del conductor

Como consecuencia de la colisión, el motociclista sufrió una fractura en la clavícula izquierda, lo que motivó su traslado inmediato al Hospital San Juan Bautista (HSJB) para recibir atención médica.

El traslado se realizó tras la intervención en el lugar, donde se constató la gravedad de la lesión, que requirió asistencia hospitalaria. El estado del conductor fue evaluado por el personal de salud, en el marco de la atención correspondiente a este tipo de traumatismos.

El escenario del siniestro

El accidente ocurrió en un tramo de la Ruta N°14 cercano a una zona urbana, lo que resalta la interacción entre el tránsito vehicular y la presencia de animales sueltos en la vía pública.

En el lugar del hecho el animal vacuno permaneció en la zona tras el impacto y luego se realizaron las actuaciones correspondientes para documentar lo ocurrido.

La cercanía con el barrio Las Flores agrega un componente adicional al análisis del hecho, dado el tránsito habitual de vehículos y la posible circulación de animales en áreas próximas a zonas habitadas.

Intervención policial y judicial

En el lugar del siniestro intervino personal de la Comisaría de Huillapima, que llevó adelante las actuaciones iniciales para esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, tomó intervención la Fiscalía N°9, a cargo del doctor Felzstyna, quien supervisa la investigación en curso. La actuación judicial buscará determinar las responsabilidades y condiciones en las que se produjo el accidente.