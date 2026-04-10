Muerte de Ángel: la Procuración advirtió que la madre y su pareja serán detenidos

La investigación por la muerte de Ángel, el niño de cuatro años que falleció el domingo de Pascuas en Comodoro Rivadavia, ingresó en una etapa decisiva a partir de la espera del informe preliminar de la autopsia, documento que definirá si la Justicia está frente a un hecho delictivo.

El Procurador General de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, afirmó que la principal hipótesis de trabajo es la de una "muerte violenta", aunque remarcó que la definición final dependerá del resultado forense. "Esa es la sospecha que tenemos", sostuvo el funcionario al ser consultado sobre la naturaleza del fallecimiento.

Miquelarena explicó que durante la mañana aún no había logrado comunicarse con el fiscal jefe para confirmar si el informe ya estaba disponible, pero dejó en claro que el resultado preliminar será suficiente para determinar si existen elementos para avanzar penalmente.

Detención inmediata si se confirman los golpes

El procurador fue categórico al señalar que, si la sospecha de muerte violenta se corrobora, la madre biológica del niño y la pareja serán llevados inmediatamente a proceso.

La advertencia fue aún más directa cuando se le preguntó si, en caso de confirmarse que Ángel presentaba golpes en la cabeza, ambos serían detenidos en el acto. "No le quepa la menor duda", sentenció. La posición oficial expuesta por Miquelarena marca que la resolución judicial inmediata dependerá de la validación pericial de las lesiones detectadas preliminarmente.

La sospecha sobre golpes en la cabeza

Consultado específicamente sobre las lesiones, el Procurador indicó que, según la información preliminar disponible, se habría detectado al menos un golpe en la cabeza. "Según nos refieren, en principio habrían detectado algún golpe en la cabeza", señaló.

Sin embargo, insistió en que la investigación mantiene una postura de prudencia, a la espera de la confirmación científica que pueda aportar la autopsia.

En ese sentido, detalló que el fiscal jefe apuraba este jueves a la médica forense para contar cuanto antes con el informe preliminar, aun cuando luego puedan requerirse análisis patológicos complementarios, un proceso que demandaría más tiempo.

El valor del informe preliminar

De acuerdo con lo explicado por Miquelarena, el informe preliminar tiene un peso central porque permitirá establecer si existen indicios suficientes para afirmar que se está "en presencia de un delito".

Solo a partir de esa confirmación la causa podrá avanzar formalmente hacia eventuales imputaciones y medidas restrictivas de la libertad.

Secuestro de celulares y resguardo de pruebas

Mientras se aguarda el resultado de la autopsia, la investigación avanzó sobre la preservación de evidencia considerada sensible. En el marco de una inspección realizada en la vivienda donde Ángel López pasó sus últimas horas con vida, la Justicia dispuso el secuestro de los celulares de la madre biológica y de su pareja.

Miquelarena precisó que la medida fue adoptada prácticamente de inmediato al conocerse el hecho, con el objetivo de garantizar la integridad de la prueba.

Entre los puntos confirmados por el Procurador se destacan el secuestro de los celulares de la madre y su pareja, inspección de la vivienda, monitoreo permanente de ambos y preservación urgente de pruebas.

"Esto se hizo prácticamente de inmediato cuando nos enteramos del hecho como para asegurar ese tipo de pruebas y que no desaparezca", explicó.

Monitoreados tras abandonar el lugar

El funcionario también confirmó que la madre del niño y su pareja están siendo monitoreados por las autoridades, que conocen con precisión dónde se encuentran. Según detalló, ambos se retiraron del lugar por temor a ser linchados, en un contexto de fuerte conmoción social en Comodoro Rivadavia.

Miquelarena explicó que no se trata de una preocupación menor, al recordar un antecedente en la ciudad donde un hombre fue linchado tras ser acusado falsamente en un caso de violación.

Ese antecedente llevó a extremar recaudos para evitar una reacción social violenta mientras avanza la investigación judicial.

La gravedad penal del caso

El Procurador también advirtió sobre la gravedad penal que podría alcanzar la causa si se confirma la hipótesis de homicidio. "De tratarse de un homicidio, potencialmente estamos hablando de una cadena perpetua", afirmó.

La frase expone la magnitud jurídica que podría adquirir el expediente si la autopsia concluye que Ángel murió por los golpes presuntamente sufridos. Aun así, Miquelarena insistió en la necesidad de actuar con prudencia hasta conocer el informe oficial.

"No quiero apresurarme porque por ahí el informe dice otra cosa. Hay que ser prudentes", concluyó.

Con el secuestro de dispositivos, la inspección de la vivienda y el monitoreo de la madre y su pareja ya en marcha, la investigación quedó ahora concentrada en un punto decisivo: la autopsia que determinará si la muerte de Ángel fue producto de una agresión y si se activa la inmediata detención de los principales sospechosos.