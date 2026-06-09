Muerte de Diego Maradona: Dalma lloró al relatar los últimos días de su papá antes de morir

La declaración de Dalma Maradona en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por la emoción, el dolor y los recuerdos de los últimos días de vida del exfutbolista. Durante su testimonio, la hija mayor de El Diez no pudo contener las lágrimas al reconstruir los momentos previos al fallecimiento de su padre y describir el estado en el que lo observó durante sus últimas semanas.

Su relato conmovió a los presentes en la audiencia y también afectó profundamente a su hermana Gianinna Maradona, quien se encontraba en la sala escuchando cada una de sus palabras.

A lo largo de su declaración, Dalma repasó distintas situaciones vinculadas al estado de salud de Diego, las decisiones médicas que se adoptaron y las circunstancias que rodearon la internación domiciliaria en la vivienda de Tigre donde el exfutbolista pasó sus últimos días.

El progresivo deterioro que observaba la familia

Uno de los aspectos centrales de la declaración estuvo relacionado con el deterioro físico y cognitivo que, según describió, evidenciaba Maradona antes de su fallecimiento.

Dalma recordó que ya no veía a su padre de la misma manera que en otros momentos de su vida y explicó que percibía cambios notorios en su comportamiento y capacidad de comunicación. Según relató, Diego se mostraba mucho más lento que de costumbre. También recordó dificultades durante las videollamadas que mantenían habitualmente.

En ese sentido, explicó que en ocasiones él le decía que volvería a llamarla quince minutos después, pero cuando retomaban la comunicación ella ya no lograba comprender con claridad lo que expresaba porque balbuceaba y tenía dificultades para hacerse entender.

La hija del exjugador manifestó además que sentía que algunas de las cosas que decía su padre no lograban ser registradas correctamente por él mismo, una situación que aumentaba la preocupación familiar.

Las advertencias que, según Dalma, eran minimizadas

Durante su exposición, Dalma sostuvo que tanto ella como otros integrantes de la familia intentaban advertir sobre el estado de salud de Diego, aunque afirmó que sus preocupaciones eran relativizadas por personas del entorno.

Según explicó, les señalaban que estaban exagerando y que la situación no era tan grave como ellas describían. De acuerdo con su relato, esa percepción cambió el día del cumpleaños de Maradona, el 30 de octubre, cuando el estado del exfutbolista quedó expuesto públicamente durante su presencia en la cancha de Gimnasia.

Dalma aseguró que a partir de ese momento comenzaron a tomarse medidas concretas y que dejaron de ser consideradas exageradas por advertir que su padre no se encontraba bien.

Los estudios médicos y la operación

Posteriormente, el equipo médico decidió realizar estudios en la clínica Ipensa. Fue en ese contexto donde se detectó un hematoma subdural, diagnóstico que derivó en nuevas decisiones respecto del tratamiento de Maradona.

Según explicó Dalma, el médico Leopoldo Luque solicitó el traslado a la Clínica Olivos para realizar una intervención quirúrgica, pese a que en Ipensa habían indicado que la operación no revestía carácter urgente.

La declaración repasó además las distintas alternativas que se analizaron para la recuperación posterior del exfutbolista.

La decisión de la internación domiciliaria

Uno de los tramos más sensibles del testimonio estuvo vinculado con la elección de una internación domiciliaria. Dalma explicó que desde Swiss Medical se planteaba la posibilidad de que Diego permaneciera internado en una clínica, mientras que Luque presentó la opción de la atención domiciliaria como una alternativa más adecuada.

Según manifestó, se les indicó que esa modalidad resultaba la mejor opción debido a que Maradona no aceptaría permanecer internado en un establecimiento médico.

La hija del exfutbolista aseguró que la familia aceptó esa propuesta bajo la condición de que se tratara de una internación seria y con todos los recursos necesarios para garantizar una adecuada atención. Sin embargo, afirmó que posteriormente descubrieron distintas falencias.

Entre los aspectos señalados mencionó:

• Ausencia de una ambulancia permanente.

• Dificultades para el ingreso de enfermeros.

• Desvinculación de acompañantes terapéuticos.

• Falta de recursos que la familia consideraba necesarios.

Dalma sostuvo que les hicieron creer que la internación domiciliaria constituía la única alternativa posible para la recuperación de su padre.

El traslado a Tigre y las diferencias familiares

Durante la audiencia también recordó el momento en que Diego fue trasladado a la vivienda de Tigre. Según explicó, cuando la clínica le otorgó el alta médica convocaron a Jana Maradona para firmar la documentación correspondiente.

Dalma afirmó que ni ella ni otros integrantes de la familia estaban de acuerdo con la elección de ese domicilio.

En particular, señaló que la habitación destinada a Diego no contaba con baño propio, aspecto que formó parte de las objeciones planteadas por la familia. También explicó por qué no visitó a su padre durante esos días en Tigre. Según declaró, Carlos Díaz les había recomendado no permanecer constantemente junto a él y les aseguró que atravesaba un proceso de abstinencia para el cual resultaba conveniente que estuviera solo.

Dalma recordó que Gianinna advirtió que esa situación podía resultar peligrosa porque Diego podía interpretar la ausencia familiar como un abandono, aunque finalmente aceptaron las recomendaciones recibidas.

El doloroso recuerdo del día de la muerte

El momento más conmovedor de la declaración llegó cuando recordó el día en que murió Diego Maradona.

Entre lágrimas, Dalma relató que cuando arribó a la vivienda de Tigre su padre ya había fallecido. Describió que ingresó a la habitación y observó el cuerpo cubierto con una sábana hasta la altura del pecho.

También recordó el estado físico en el que se encontraba el exfutbolista y afirmó que lo vio muy hinchado, tanto en el rostro como en el resto del cuerpo.

Una declaración clave para la causa

El testimonio de Dalma Maradona se incorporó al juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona y aportó detalles sobre los últimos meses de vida del exfutbolista, las decisiones médicas adoptadas tras la detección del hematoma subdural y las condiciones de la internación domiciliaria en Tigre.

Con su relato, Dalma aportó uno de los testimonios más emotivos y significativos del proceso judicial, reconstruyendo desde su experiencia personal los acontecimientos que precedieron a la muerte de una de las figuras más trascendentes de la historia del fútbol argentino.