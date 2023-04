Muerte de Lucas: Apartaron a la fiscal Villagra y hoy imputarán e indagarán al excomisario

Luego de casi dos semanas de ocurrido el terrible siniestro vial que le costó la vida al joven Lucas Mohamad, el conductor de la camioneta que embistió su moto, se sentará ante la fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, para ser imputado e indagado.

Los días martes y miércoles de la semana pasada, familiares y amigos de Lucas se manifestaron cortando la Ruta Nacional N°40, pidiendo por Justicia para Lucas.

“Lo de Lucas no fue un accidente a él lo mataron y la fiscal -por ese entonces estaba al frente de la causa la Dra. Villagra- encubre a su asesino -refiriéndose al excomisario Ramón Jorge Vera (62)-. No solo no lo detuvo, sino que tampoco le permite a mi hermano constituirse como querellante en la causa”, expresó una familiar de Lucas en una de las protestas. El día miércoles a la noche, la solución parcial llegó.

La fiscal Marina Villagra decidió apartarse de la investigación de la causa, siendo subrogada por la fiscal, quien durante la jornada del jueves recibió a los familiares de Lucas.

Según estos explicaron al ser consultados por la prensa local, la funcionaria judicial los recibió en el despacho, les explicó los avances de la causa y permitió la constitución como querellante.

“Nos dijo cómo se está trabajando en la causa y que el lunes -por hoy-, Ramón Jorge Vera va ser imputado e indagado. Es lo que queríamos que se hiciera, justicia para Lucas”, expresó la mujer, quien adelantó que “Ahora levantamos los cortes y vamos a esperar a que actúe la justicia”.

La audiencia de indagatoria de imputado está prevista para las 9 de la mañana en la fiscalía de Belén.

Al lugar debe concurrir Ramón Jorge Vera, acompañado de su abogado defensor. En la oportunidad la fiscal le hará conocer al exfuncinario policial el hecho del que se le acusa y cuáles son las pruebas con las que cuenta el expediente para acreditarle la autoría en el supuesto delito de homicidio culposo agravado”. Luego de ello, el imputado podrá o no prestar declaración. Muy probablemente, tras la indagatoria y por prever el delito del que se le acusa una pena de excarcelación en caso de ser declarado culpable en un juicio oral, el excomisario recupere la libertad.

Grave

Por otra parte, cabe recordar que, para la familia de Lucas, el hecho que le costó la vida al joven no fue un accidente, sino que hubo dolo. En otras palabras, a “Lucas lo mataron”, sostiene la familia, que intentara cambiar la calificación legal en contra del imputado, a través de su abogada querellante, la Dra. Silvia Barrientos.

El hecho

El pasado 28 de marzo, Lucas Mohamad (28) regresaba de trabajar a su casa por la Ruta Nacional N°40 en la localidad de Londres, departamento Belén, al mando de una motocicleta, cuando fue embestido de frente por una camioneta que iba al mando de Ramón Jorge Vera (62). La familia de Lucas denunció también que, tras chocarlo, el excomisario lo dejó tirado en el asfalto, sin ningún tipo de respeto, y decidió irse, sin auxiliarlo. “Solo se detuvo porque el neumático de su camioneta reventó”.