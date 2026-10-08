Muerte de Maradona: comienzan los alegatos que definirán el futuro de los acusados

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresa en una etapa decisiva. Después de 45 audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro cerró la etapa de prueba y desde este jueves comenzará a escuchar los alegatos finales de las distintas partes.

Durante el debate se produjeron más de 70 declaraciones testimoniales y, en el conjunto del proceso, hubo más de 100 declaraciones entre testigos e imputados. Con esa instancia ya concluida, fiscales, querellas y defensas deberán presentar ante los jueces sus conclusiones sobre las pruebas incorporadas y las responsabilidades que atribuyen o rechazan respecto de los siete acusados.

El primer turno será para el Ministerio Público, representado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Ambos dispondrán de hasta cuatro horas para desarrollar la acusación y explicar ante el tribunal cuál es, de acuerdo con su hipótesis, la responsabilidad que tuvieron los profesionales de la salud que atendieron a Maradona durante sus últimos días.

Los jueces que deberán escuchar esas conclusiones son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Luego será el turno de las querellas y, finalmente, de las defensas de los siete acusados que continúan formando parte del proceso. Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para exponer sus argumentos.

Las últimas declaraciones antes de los alegatos

La etapa de prueba concluyó el martes pasado, cuando declararon por última vez cuatro de los imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Los cuatro defendieron su actuación durante la atención de Maradona y cuestionaron que se los considere o se los haya ubicado en el rol de médicos tratantes durante la internación domiciliaria.

Las declaraciones adquirieron especial importancia porque fueron las últimas exposiciones de los imputados antes del comienzo de los alegatos, la instancia en la que las partes deberán ordenar sus respectivas posiciones y explicar cómo interpretan las pruebas producidas durante el debate.

Luque volvió a negar que fuera el médico tratante

Para Leopoldo Luque, no fue la primera vez que declaró durante el juicio. Sin embargo, decidió cerrar la etapa de prueba con un nuevo testimonio.

El neurocirujano volvió a sostener que no ejerció como médico clínico durante la internación domiciliaria de Maradona y cuestionó que se lo señalara como la persona que estaba a cargo de todas las decisiones vinculadas con la atención.

Luque reconoció que coordinaba distintos aspectos de la atención de Maradona, pero insistió en que no asumió el rol de médico tratante durante la internación en la casa de Benavídez.

Durante su exposición también defendió la hipótesis de que la muerte de Maradona se produjo como consecuencia de un evento cardíaco súbito, agudo e impredecible, argumento que forma parte de la posición sostenida por las defensas frente a la acusación.

Cosachov y la internación domiciliaria

La psiquiatra Agustina Cosachov también buscó despegarse del rol de médica tratante. Durante su declaración explicó que había considerado que una clínica psiquiátrica constituía la mejor alternativa para Maradona. Sin embargo, sostuvo que para concretar ese ingreso era necesario que fuera voluntario y que, finalmente, la internación domiciliaria aparecía como la opción posible.

Cosachov también se refirió al acta de externación que firmó junto con Luque, familiares de Maradona y representantes de Swiss Medical. Durante su exposición, ante una pregunta formulada por el juez Alberto Gaig, reconoció que no había leído el acta antes de firmarla.

Forlini explicó su función dentro de Swiss Medical

La declaración de Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, estuvo concentrada en explicar cuál había sido su función durante la internación domiciliaria.

Forlini aseguró que su tarea consistía en recibir y autorizar órdenes médicas y sostuvo que los diferentes roles estaban definidos. Según su versión, Cosachov le había indicado que los médicos tratantes eran Luque y ella, y que eran ellos quienes tomaban las decisiones médicas.

La coordinadora también señaló que durante la internación existieron irregularidades en el servicio. Entre ellas, mencionó las dificultades que tenían los enfermeros para controlar a Maradona, debido a que, según declaró, él no quería que ingresaran a verlo.

Su exposición quedó así vinculada con uno de los aspectos que las partes deberán analizar durante los alegatos: cómo estaba organizada la atención domiciliaria y cuál era la responsabilidad que correspondía a cada uno de los profesionales y coordinadores involucrados.

Di Spagna rechazó haber tenido autonomía médica

El médico clínico Pedro Di Spagna también negó haber sido el médico tratante de Maradona. Explicó que había sido convocado para realizar un informe y sostuvo que las indicaciones que realizó fueron solamente sugerencias, debido a que, según su declaración, no tenía potestad para modificar la conducta médica.

Di Spagna afirmó además que no trabajaba para Swiss Medical ni para Medidom y que tampoco tenía autonomía para concurrir a la casa de Maradona cuando lo considerara necesario.

Durante su exposición resumió su posición con una frase contundente: "Ponerme en el rol de médico tratante es indignante".

Quiénes son los siete acusados

Además de Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna, continúan acusados en el proceso el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Los siete están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

La acusación sostiene que determinadas decisiones y omisiones en la atención de Maradona tuvieron incidencia en su muerte. Frente a esa posición, las defensas buscaron sostener que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un cuadro cardíaco que no podía ser previsto ni evitado por los profesionales.

Esa diferencia entre las posiciones de la acusación y las defensas será uno de los ejes centrales de los alegatos que comienzan este jueves.

Un nuevo debate después del juicio frustrado

La etapa de prueba que acaba de concluir había comenzado el 14 de abril, en un nuevo debate luego del juicio que quedó frustrado por el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

A lo largo de estos meses, el tribunal recibió las declaraciones de más de 70 testigos, mientras que los propios imputados tuvieron distintas oportunidades para explicar sus actuaciones y responder sobre las circunstancias que rodearon la atención de Maradona durante sus últimos días.

Con la prueba ya cerrada, la tarea pasa ahora a las partes. Los fiscales deberán desarrollar su acusación, las querellas expondrán sus conclusiones y las defensas buscarán sostener las posiciones de cada uno de los siete imputados.