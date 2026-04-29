Operativos en Capital y Valle Viejo: detenciones, allanamientos y recuperación de elementos robados

En el marco de distintas tareas investigativas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de operativos en Capital y Valle Viejo que culminaron con una persona aprehendida, otra arrestada en averiguación del hecho y el secuestro de numerosos elementos vinculados a distintas causas.

Las intervenciones se desarrollaron en diversos puntos, incluyendo el barrio San Antonio Sur, los barrios San Carlos y San Antonio Sur de la Capital, y el Loteo Jalil en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo. Los procedimientos fueron dispuestos en articulación con distintas fiscalías y juzgados, en el marco de investigaciones en curso.

Persecución y aprehensión

Uno de los operativos tuvo lugar en la manzana "U" del barrio San Antonio Sur, donde los investigadores intentaron identificar a un sujeto que, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga a pie. Ante esta situación, se inició una persecución que finalizó a pocos metros con la aprehensión de un hombre de apellido Díaz, de 36 años.

De acuerdo con la información oficial, esta persona sería el presunto autor de un ilícito denunciado en la Unidad Judicial N° 9, en el que resultó damnificado un hombre mayor de edad. En el lugar, los efectivos lograron recuperar y secuestrar diversos elementos que tendrían relación con el hecho investigado una mochila, dos camperas.

Además, se procedió a la incautación de otros objetos que habrían sido utilizados al momento de perpetrar el delito un bolso, un gorro y una motocicleta Corven 110 cc., que se encontraba estacionada en las inmediaciones. Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia.

Avance investigativo y recuperación de objetos

En continuidad con las tareas investigativas, el personal policial materializó medidas judiciales en los barrios San Carlos y San Antonio Sur, también en la Ciudad Capital. Como resultado de estos procedimientos, se logró recuperar una serie de objetos vinculados a la causa en investigación.

Entre los elementos secuestrados se encuentran una notebook con su respectivo cargador, una garrafa de gas de 10 kg, una pava eléctrica y un celular. Estos objetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, que interviene en la causa y desde donde se imparten las directivas correspondientes.

Más allanamientos

En un segundo procedimiento, llevado a cabo por la misma División, se ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Alfredo Palacios al 150, por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 4 y a requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 6. Durante esta medida judicial, los efectivos lograron recuperar una garrafa de gas de 10 kg, denunciada como sustraída y arrestar en averiguación del hecho a un joven de apellido Brígido, de 28 años, quien sería el supuesto autor del delito.

El procedimiento se enmarca en una investigación específica y forma parte de las acciones orientadas a esclarecer ilícitos denunciados previamente.

Intervención en Valle Viejo: nuevos secuestros

Por último, a raíz de una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 10, en la que una mujer manifestó haber sido víctima de un ilícito, los efectivos realizaron un registro domiciliario en el Loteo Jalil, en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo.

En este operativo, la Policía logró recuperar y secuestrar diversos elementos:

Una lijadora .

. Una campera .

. Una batidora .

. Medias .

. Un bolso.

Todos estos objetos quedaron en calidad de secuestro, en el marco de la causa correspondiente.