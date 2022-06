Murió un octogenario tras la falla de una estufa eléctrica que provocó un incendio

Un hombre de 83 años murió en la noche del sábado en su casa de Córdoba, a causa de un incendio que se originó en su casa por una falla de su estufa eléctrica.

Pedro Murúa, la víctima, vivía en la calle Manzana C de barrio Zepa B, al noroeste de la ciudad capital. Según el testimonio de los vecinos, el hombre se encontraba con movilidad reducida y se manejaba con una silla de ruedas.

Cerca de las 23 horas, personal de la policía y bomberos de la Ciudad de Córdoba se dirigieron a la zona, alertados por el llamado de los vecinos que se encontraban tratando de apagar las llamas desde hace tiempo. Denuncian que las autoridades "tardaron demasiado tiempo" en llegar, de acuerdo a los testimonios recogidos por el portal Cadena 3.

El hombre habría muerto mientras dormía, de acuerdo con lo afirmado por los vecinos. "Apagamos nosotros el fuego, con ayuda de los vecinos. Los bomberos tardaron mucho, Pedro ya estaba muerto cuando entramos", indicaron.

"Era una persona muy buena. No tenía movilidad, porque estaba en silla de ruedas lo cuidaba mi hija", contó otro familiar.

De acuerdo a la investigación preliminar de la policía, el incendio se habría producido a causa de una falla eléctrica en una estufa con la que calentaba el ambiente. El cuerpo presentaba signos de asfixia y algunas quemaduras.

Incendios: un problema que se repite

Los incendios por desperfectos en las estufas son un problema que se repite. Fallas en enchufes, fugas. En el barrio donde vivía Pedro no hay gas natural. No hay otra forma de calefaccionar los ambientes en las casas que no sea con un equipo eléctrico

El martes pasado un adolescente de 16 años murió a causa de un incendio que se desató en un asentamiento ubicado en las orillas del Río Suquía, también en la ciudad de Córdoba, que destruyó al menos seis viviendas y causó un daño material enorme en familias extremadamente vulnerables.

Fue en el denominado Villa La Tabla, o La Tablita, que está conformado por un loteo de unas veinte viviendas que alberga familias por debajo de la línea de la pobreza. Desde el municipio de Córdoba confirmaron que el fuego afectó a 19 de esas 20 casas.

De acuerdo al testimonio de los vecinos recogido por el diario La Voz, las llamas comenzaron en una de las casas debido a la explosión de un artefacto que se estaba utilizando para calefaccionar el ambiente, en una noche en la que las temperaturas estuvieron por debajo de los 10 grados.

El domingo pasado una casa se prendió fuego y una familia quedó encerrada en el interior. Un hombre de 54 años murió y hubo otras dos personas mayores que resultaron heridas. Los daños materiales fueron totales.

Según informó la Policía cordobesa, el hecho sucedió entre la 1.30 y las 2 de la madrugada, en una casa ubicada en calle Juan Casado 1675 en el barrio Santa Isabel, en la Segunda Sección de la capital de Córdoba.

Allí, por causas que están siendo investigadas, se produjo un voraz incendio que alarmó a todo un barrio, que vivió momentos desesperantes: cuando los bomberos llegaron al lugar encontraron en la planta alta el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años.