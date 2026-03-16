Nahuel Huapi: roban cámara que vigilaba a una especie en peligro crítico

El Parque Nacional Nahuel Huapi ha sido escenario de un hecho que trasciende el simple robo de un equipo tecnológico. Las autoridades del área protegida confirmaron la sustracción de una cámara trampa que cumplía una función esencial en el programa de vigilancia y estudio del huillín (Lontra provocax), una especie de nutria nativa que actualmente se encuentra gravemente amenazada en nuestro país. El incidente ocurrió en el sector del Brazo Blest, un área de acceso restringido bajo la categoría de Reserva Estricta. La pérdida, identificada como una cámara marca Browning, modelo Darks Full HD Trail Camera, representa la interrupción de meses de monitoreo y recolección de datos científicos sobre una de las especies más vulnerables de nuestros ecosistemas. Este equipo era fundamental para obtener información sobre los hábitos y el estado de conservación de este animal, cuyo seguimiento depende directamente de la tecnología empleada en el campo.

Restricciones y el valor de la Reserva Estricta

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi subrayó que el dispositivo estaba ubicado en una zona donde el desembarco y el uso por parte de los visitantes está estrictamente prohibido. Esta normativa busca garantizar que el estudio científico se realice sin interferencias externas, protegiendo un entorno clave para la supervivencia del huillín. La violación de esta área restringida para sustraer equipo no solo implica un delito ambiental, sino que compromete la integridad del programa de conservación que permite obtener datos precisos sobre esta especie. La pérdida de la cámara, en definitiva, es la pérdida de un eslabón clave en el seguimiento de un animal que lucha por su supervivencia en el complejo entorno patagónico.

Llamado a la colaboración ciudadana

Ante la gravedad del suceso, la Intendencia ha solicitado formalmente la colaboración de la comunidad para recuperar el material. Cualquier dato sobre el paradero de la cámara puede ser comunicado al Área Biología de la Conservación del parque, que centraliza la búsqueda de la información. Asimismo, se encuentra disponible el contacto de la bióloga Carla Pozzi, cuyos datos fueron difundidos a través de los canales oficiales del parque. Para quienes deseen aportar información de manera presencial, las autoridades indicaron que los interesados pueden acercarse a la sede administrativa ubicada en la avenida San Martín 24. Las autoridades enfatizaron que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para proteger al huillín y a la fauna local frente a este tipo de incidentes que atentan contra la preservación de nuestro patrimonio natural. La protección de esta especie, gravemente amenazada, requiere del compromiso constante de toda la sociedad para evitar que la labor científica sea vulnerada por acciones delictivas que impactan directamente en la conservación de la biodiversidad nacional.