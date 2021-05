Naim Vera: Solo pido perdón y sobre el hecho, no voy a declarar

Tras la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, el presidente del tribunal Dr. Fernando Esteban hizo sentar ante el estrado al imputado Naim Vera y le hizo conocer su derecho de declarar o de abstenerse a lo que el joven respondió que “si declararía”.

Sin embargo, luego de saludar formalmente al tribunal Naim solo se limitó a pedir perdón a Brenda, a su mamá, a la familia, a los amigos y también a su familia por la situación que están viviendo.

“Quiero señores jueces pedirle perdón a Brenda, a su mamá, a su familia y a mi familia por lo que paso”, expresó. A lo que el juez le preguntó si sobre el hecho, es decir el homicidio y femicidio de Brenda iba a hacer alguna declaración, el joven apoyado por su abogado defensor Dr. Ferraras respondió “que no”; por lo que regreso a ocupar el banquillo de los acusados en el recinto.

Ante el silencio del imputado, el magistrado solicitó que por secretaria a cargo del Dr. Efraín Morcos, se diera lectura de la declaración ya realizada en el mes de diciembre del año pasado, en la etapa de instrucción por Vera.

La declaración en la investigación

A líneas generales y, como ya fue informado oportunamente por LA UNION, el joven contó que conoció a Brenda una noche que salió con sus amigos, que tenían buena onda y que esa misma noche la joven lo invito a “pasar la noche juntos”. “Me dijo que había tenido un problema de salud y que no podía tener hijos por lo que me obligo a tener relaciones sin preservativo. Después de unos días nos volvimos a ver, pero nunca hablamos de ponernos de novio ni nada de eso. Fue porque había posteado en su red social instagram un test de embarazo positivo” contó Vera.

Dijo también que a partir de allí ella lo acosaba, él le dijo que no estaba preparado para tener un hijo y ella le contesto que no lo iba a abortar y que le iba a enviar a una abogada.

“Lo del primero de marzo -día que ocurrió el hecho- no fue para nada planeado. Nos juntamos como siempre para tener relaciones, yo hacía lo que ella me pedía porque tenía miedo de que fuera y le contará a mis padres. Yo no tenía valor para decirle que ella estaba embarazada. Esa noche, después de estar juntos le pedí que me prestara su celular porque no tenía el mío y era para conectarme a mi perfil de Instagram para enviarle un mensaje a una amiga, con quien había quedado en juntarme. Ella me lo presto y me dijo porque estaba con ella, le dije porque no me animaba a contarles a mis padres que la había dejado embarazada y comenzó a insultarme. Siempre lo hizo, de eso hay constancia en los mensajes” resalto.

Volviendo a aquella noche, Naim declaro que después de que le dijo porque estaba con ella, Brenda lo empezó a tratar mal, le decía que era un pendejo que no sabía nada de la vida y que sus padres se iban a enterar por un juez que él la había embarazado y se reía, me denigraba. Luego me dijo que como podía ser tan tonto de no darme cuenta que no estaba embarazada mientras se seguía riendo. Le pedí que me dejara pero ella seguía riéndose hasta que me pego una patada en los genitales, eso me hizo estallar. Se reía y me denigraba, No sé qué me pasó, no lo recuerdo pero cuando me di cuenta ella no reaccionaba y su teléfono estaba bloqueado no tenía a quien pedir ayuda. Después me fui a mí casa le conté a mis padres y ellos llamaron a un abogado conocido de ellos y nos presentamos en la policía”.

En otro párrafo de la declaración el imputado aclaro que era mentira que él quería matar a Brenda y que lo que declaró el testigo Mazur Soria en la causa es mentira y que fue por presión del personal de la brigada (haciendo referencia al personal de la División Investigaciones de la Policía de la provincia).

Luego pidió la palabra el abogado defensor del imputado quien aclaró que " bajos distintos propósitos intentaron modificar los hechos. Naim se presentó junto a su familia en la policía y el hecho quedó esclarecido en cuatro horas”.

Asimismo dijo que "la defensa solo venía a decir lo que realmente paso y no a buscar impunidad”.

Al concluir el hermano de Brenda quien estaba presente en la sala grito “perpetua” y el presidente del tribunal pidió buen comportamiento de los presentes.

Ante de pasar al cuarto intermedio para mañana, la madre de Brenda solicitó un minuto de silencio en recordación a su hija quien en el día de mañana cumpliría años, a lo que respetuosamente el tribunal accedió guardando silencio todas las partes presentes.

Finalmente, los magistrados se retiraron y el debate paso para mañana a las 9.00 de la mañana para dar inició a la ronda de los testigos. Cabe recordar que para el debate están citados 23 testigos.